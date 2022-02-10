Как сделать суп сытным без мяса: эта восточная хитрость вам поможет

Для того, чтобы сделать суп наваристым и вкусным, добавлять туда мясо совсем необязательно. Тем более, если его нет в доме - не беда.

В нашем материале читайте, как приготовить ароматное первое блюдо.

Рецепты восточной кухни предлагают великолепное решение - добавить в суп бобовые. Именно они придадут блюду густоту, сытность и наваристость.

Рецепт супа без мяса с бобовыми

Вам понадобятся такие ингредиенты

2 стакана замоченного гороха

полстакана риса

1 морковь

1 головка репчатого лука и полголовки красного

2 картофелины

масло

соль

сахар

специи и петрушка

Пошаговый рецепт приготовления

На сковородке растопите сливочное масло. Обжарьте на среднем огне горох и рис в течение 3 минут, при этом постоянно помешивая.

В другой глубокой сковородке или казане также растопите масло и обжарьте измельченный лук, туда же добавьте нарезанную кубиками картошку.

Налейте в сковородку 2 литра воды, туда засыпьте рис, горох, положите лавровый лист и специи. Варите на маленьком огне 15 минут.

Сытный суп без мяса готов. Приятного аппетита!