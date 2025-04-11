Гаряче перевтілення: колишня Тищенка повторила спокусливий образ Белли Хадід

Барановська опублікувала декілька фото в досить відвертому образі напередодні свого 30-річчя.



Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

"Через тиждень 30. Настрій so-so. Я якось до цієї дати не зовсім готова. Купила нові колготки. Захотіла на пам'ять фотку, як у Белли", - написала блогерка.

На фото Барановська позує в напівпрозорому топі, колготках, чорній накидці та туфлях-слінгбеках на високих підборах. Таким чином вона повторила одну з фотосесій відомої супермоделі Белли Хадід.



Белла Хадід і Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Як відреагували в мережі

Фоловери бізнесвумен одразу ж почали коментувати її досить відверту фотосесію:

"Белла красуня, але об'єктивно в цьому батлі перемагаєте ви"

"30 років - це якраз початок найкрутішого періоду"

"Хороші колготки, потрібно брати"

"Ого-го! Це щось вау!"

"Ух ти, що це за шикарна жінка"

"Тут не тільки колготки, але все інше просто нереально"

"Колготи - вау, можна назву?"

"Це просто пожежа".



Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Хто така Алла Барановська

Алла Барановська - українська бізнесвумен, блогерка і колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.

Пара одружилася 2016 року, а 2017 року в них народився син Давид. У січні 2024 року стало відомо про їхнє розлучення, при цьому вони зберегли дружні стосунки.

Алла є власницею мережі салонів краси "CLIPSE", що пропонують широкий спектр косметичних послуг. Вона також веде профіль в Instagram, де ділиться моментами особистого життя, подорожей і бізнес-діяльності.