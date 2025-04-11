Гаряче перевтілення: колишня Тищенка повторила спокусливий образ Белли Хадід

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен і блогерка Алла Барановська опинилася в центрі уваги - цього разу через пікантний образ у стилі супермоделі Белли Хадід.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці скандального нардепа.
Барановська опублікувала декілька фото в досить відвертому образі напередодні свого 30-річчя.
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
"Через тиждень 30. Настрій so-so. Я якось до цієї дати не зовсім готова. Купила нові колготки. Захотіла на пам'ять фотку, як у Белли", - написала блогерка.
На фото Барановська позує в напівпрозорому топі, колготках, чорній накидці та туфлях-слінгбеках на високих підборах. Таким чином вона повторила одну з фотосесій відомої супермоделі Белли Хадід.
Белла Хадід і Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
Фоловери бізнесвумен одразу ж почали коментувати її досить відверту фотосесію:
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
Алла Барановська - українська бізнесвумен, блогерка і колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.
Пара одружилася 2016 року, а 2017 року в них народився син Давид. У січні 2024 року стало відомо про їхнє розлучення, при цьому вони зберегли дружні стосунки.
Алла є власницею мережі салонів краси "CLIPSE", що пропонують широкий спектр косметичних послуг. Вона також веде профіль в Instagram, де ділиться моментами особистого життя, подорожей і бізнес-діяльності.
Вас також може зацікавити