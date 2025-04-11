В обіймах та на кораблі: колишній чоловік Ані Лорак показав нову кохану (відео)
Колишній чоловік Ані Лорак, яка мовчить про війну, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу оголосив про новий роман.
З ким тепер будує стосунки бізнесмен, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram чоловіка.
Мурат закрутив роман з фітнес-тренеркою та амбасадоркою його компанії Людмилою, яка веде блог під ніком Overkovskaya. Вона має понад 13 років досвіду та працює в одній з мереж спортивних залів. Судячи з кадрів та коментарів під дописами, пара разом вже деякий час.
Бізнесмен оголосив про нові стосунки, опублікувавши романтичне відео з дівчиною під пісню Jerry Heil та MONATIK "Вимолив". На ньому закохані влаштували морську прогулянку. Відомо, що вони знаходяться у справах в Стамбулі.
Також Налчаджіоглу поділився кількома кадрами в Stories, на яких насолоджується часом поруч з коханою.
Мурат Налчаджіоглу оголосив про нові стосунки (скриншот)
Як відреагували в мережі
Користувачі розділилися в думках: одні привітали пару, а інші почали кепкувати з того, що чоловік постійно змінює партнерок.
- "Шикарна пара. Людочко, щастя вам".
- "Гарна пара".
- "Дуже гарні".
- "Змінюєте дівчат, як рукавиці".
- "Чи надовго свіжий роман?"
- "Як він швидко їх міняє. Кошмар, оце ненаситний".
- "Сезон нового турецького серіалу відкритий. Прикольна штука, дівчатка: двох шикарних жінок втратив і тепер третя вірить, що вона буде єдиною. Сідаємо зручніше і беремо попкорн".
Нова кохана бізнесмена (скриншот)
Що відомо про особисте життя бізнесмена
Офіційно Мурат Налчаджіоглу та Ані Лорак, які мають спільну доньку, розлучилися у січні 2019 року. Про розставання пари стало відомо роком раніше після того, як в мережі з'явилося відео з чоловіком в компанії Яни Бєляєвої в київському клубі. Дівчина заперечувала чутки про роман.
Після Лорак бізнесмен мав інші романи. З останньою дівчиною Анастасією він був разом понад пів року. Торік вони розійшлися. Дівчина була вагітна, але вирішила не народжувати - зробила аборт.
Мурат Налчаджіоглу (фото: instagram.com/muratnalca)
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