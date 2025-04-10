Чому помер Олександр Чечун із "Ліги сміху": дружина військового розкрила деталі

Сьогодні стало відомо, що комік із "Ліги сміху" Олександр Чечун помер . Його дружина Ольга Гриценюк розкрила причину смерті.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її сторінку в Instagram .

Вона вийшла в Stories і опублікувала фото свого чоловіка у військовій формі. Як відомо, Чечун із перших днів повномасштабного вторгнення РФ взяв до рук зброю і приєднався до ЗСУ.

Як виявилося, причиною смерті стало поранення, отримане майже рік тому під час виконання бойового завдання.

"Бачу всі повідомлення. Саші не стало вчора, 9 квітня. Після важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання. Ми майже рік боролися за його життя. Але, на жаль", - зазначила Ольга.

Про час і місце прощання дружина Олександра Чечуна повідомить додатково.



Чому помер Олександр Чечун із "Ліги сміху" (скриншот)

Олександр Чечун помер - у мережі хвиля скорботи

Тим часом у мережі багато українських знаменитостей також встигли відреагувати на смерть актора і воїна.

Так, телеведуча Маша Єфросиніна висловила свої співчуття в Stories.



Маша Єфросиніна висловила співчуття (скриншот)

Долучився до співчуттів і український гуморист, зірка "Кварталу 95" Ігор Ласточкін, який зараз також служить у ЗСУ. Саме він у 2017 році вів проєкт "Розсміши коміка", де брав участь Олександр Чечун.



Ігор Ласточкін та Олександр Чечун у 2017 році (скриншот)

"Слава герою. Щирі співчуття родині та близьким", - написав він.



Ігор Ласточкін висловив свої співчуття (скриншот)

Раніше співчуття висловив і Юрій Ткач, який був тренером команди "Стадіон Діброва" у проєкті "Ліга сміху", де брав участь Чечун.

Що відомо про Олександра Чечуна

Актор і комік брав участь у різних проєктах на телебаченні. На "Розсміши коміка" він, на жаль, програв. Потім виступав у команді "Стадіон Діброва" в рамках проєкту "Ліга сміху".

Після початку повномасштабної війни РФ Олександр Чечун одразу ж приєднався до ЗСУ. На фронті Чечун мав позивний "Маркіян".