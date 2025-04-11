Горячее перевоплощение: бывшая Тищенко повторила соблазнительный образ Беллы Хадид

Барановская опубликовала несколько фото в достаточно откровенном образе накануне своего 30-летия.



Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

"Через неделю 30. Настроение so-so. Я как-то к этой дате не совсем готова. Купила новые колготки. Захотела на память фотку, как у Беллы", - написала блогерша.

На фото Барановская позирует в полупрозрачном топе, колготках, черной накидке и туфлях-слингбеках на высоких каблуках. Таким образом она повторила одну из фотосессий известной супермодели Беллы Хадид.



Белла Хадид и Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Как отреагировали в сети

Фолловеры бизнесвумен тут же принялись комментировать ее достаточно откровенную фотосессию:

"Белла красавица, но объективно в этом батле побеждаете вы"

"30 лет - это как раз начало самого крутого периода"

"Хорошие колготки, нужно брать"

"Ого-го! Это что-то вау!"

"Ух ты, что это за шикарная женщина"

"Здесь не только колготки, но все остальное просто нереально"

"Колготы - вау, можно название?"

"Это просто пожар".



Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Кто такая Алла Барановская

Алла Барановская - украинская бизнесвумен, блогерша и бывшая жена народного депутата Николая Тищенко.

Пара поженилась в 2016 году, а в 2017 году у них родился сын Давид. В январе 2024 стало известно об их разводе, при этом они сохранили дружеские отношения.

Алла является владелицей сети салонов красоты "CLIPSE", предлагающих широкий спектр косметических услуг. Она также ведет профиль в Instagram, где делится моментами личной жизни, путешествий и бизнес-деятельности.