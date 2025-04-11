Горячее перевоплощение: бывшая Тищенко повторила соблазнительный образ Беллы Хадид

Бывшая жена нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен и блогерша Алла Барановская оказалась в центре внимания - на этот раз из-за пикантного образа в стиле супермодели Беллы Хадид.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранницы скандального нардепа.
Барановская опубликовала несколько фото в достаточно откровенном образе накануне своего 30-летия.
Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)
"Через неделю 30. Настроение so-so. Я как-то к этой дате не совсем готова. Купила новые колготки. Захотела на память фотку, как у Беллы", - написала блогерша.
На фото Барановская позирует в полупрозрачном топе, колготках, черной накидке и туфлях-слингбеках на высоких каблуках. Таким образом она повторила одну из фотосессий известной супермодели Беллы Хадид.
Белла Хадид и Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)
Фолловеры бизнесвумен тут же принялись комментировать ее достаточно откровенную фотосессию:
Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)
Алла Барановская - украинская бизнесвумен, блогерша и бывшая жена народного депутата Николая Тищенко.
Пара поженилась в 2016 году, а в 2017 году у них родился сын Давид. В январе 2024 стало известно об их разводе, при этом они сохранили дружеские отношения.
Алла является владелицей сети салонов красоты "CLIPSE", предлагающих широкий спектр косметических услуг. Она также ведет профиль в Instagram, где делится моментами личной жизни, путешествий и бизнес-деятельности.
Вас также может заинтересовать