Гаряча Христина Соловій пристрасно заспівала хіт легенд української рок-музики (відео)

"Це, мабуть, одна з найприємніших для мене музичних колаборацій", - зізнається Соловій і додає, що є фанаткою гурту Мертвий Півень ще з юності.

Христина Соловій і Юрій Рокецький - вокаліст "півнів" (фото: прес-служба МП)

"Я відвідувала їхні концерти і тоді ще навіть не мріяла, що колись виконаю з ними одну з найулюбленіших своїх пісень", - говорить співачка.

Христина Соловій на концерті "півнів" (фото: прес-служба МП)

До слова, сучасна інтерпретація пісні - це вже третя за рахунком версія. Вперше "Гобелен" увійшла до альбому "Міський бог Ерос" 1997 року, а потім була перевипущена у наступному повноформатнику "півнів" - культовому "Шабадабада", який вийшов у 1998-му.

Христина Соловій чуттєво переспівала "Гобелен" (фото: прес-служба МП)

"Це неймовірно красива пісня, пісня-полотно, де кожна партія, кожний інструмент - як нитки, які утворюють неймовірний музичний малюнок, і я неймовірно щаслива і горда, що в цьому полотні буде тепер мій голос, співзвучний з моїм найулюбленішим гуртом", - коментує Христина.

Самі музиканти МП кажуть, що називають Соловій тепер своєю "неофіційною фронтвумен".

Додамо, що цьогоріч ця версія пісні "Гобелен" номінована на премію MUZVAR Awards у номінації "Найкращий переспів". Визначення переможців відбудеться 2 грудня в Палаці Україна.

Також нагадаємо, що нещодавно Мертвий Півень презентував відеокліп з Сергієм Жаданом на пісню "Жінка з чорним, як земля, волоссям".

Зазначимо, що Мертвий Півень - це культовий український гурт, який залишив значний слід в історії української музики. Створений у Львові наприкінці 80-х років, колектив швидко здобув популярність завдяки своїй неординарній музиці, яка поєднувала елементи панку, року, фольку та постмодернізму.

Їхня творчість вплинула на ціле покоління музикантів і стала своєрідним маніфестом для української альтернативної сцени.

2011 року гурт фактично припинив творчу діяльність. Але у 2021-му, після смерті співзасновника і вокаліста гурту Міська Барбари, на стрімінгових платформах почали з'являтися усі пісні колективу (раніше на цифрових майданчиках був офіційно представлений лише альбом "Радіо Афродита"). У 2023-му гурт повернувся на сцену з новим вокалістом - Юрієм Рокецьким.