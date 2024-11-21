Горячая Христина Соловий страстно спела хит легенд украинской рок-музыки (видео)

"Это, пожалуй, одна из самых приятных для меня музыкальных коллабораций", - признается Соловий и добавляет, что является фанаткой группы Мертвий Півень еще с юности.

Христина Соловий и Юрий Рокецкий - вокалист "півнів" (фото: пресс-служба МП)

"Я посещала их концерты и тогда еще даже не мечтала, что когда-нибудь исполню с ними одну из самых любимых своих песен", - говорит певица.

Христина Соловий на концерте "півнів" (фото: пресс-служба МП)

К слову, современная интерпретация песни - это уже третья по счету версия. Впервые "Гобелен" вошла в альбом "Міський бог Ерос" в 1997 году, а затем была перевыпущена в следующем полноформатнике "півнів" - культовом "Шабадабада", вышедшем в 1998-м.

Христина Соловий чувственно перепела "Гобелен" (фото: пресс-служба МП)

"Это невероятно красивая песня, песня-холст, где каждая партия, каждый инструмент - как нити, которые образуют невероятный музыкальный рисунок, и я невероятно счастлива и горда, что в этом полотне будет теперь мой голос, созвучный с моей любимой группой", - комментирует Христина.

Сами музыканты МП говорят, что называют Соловий теперь своей "неофициальной фронтвумэн".

Добавим, что в этом году эта версия песни "Гобелен" номинирована на премию MUZVAR Awards в номинации "Найкращий переспів". Определение победителей состоится 2 декабря во Дворце Украины.

Также напомним, что недавно Мертвий півень презентовал видеоклип с Сергеем Жаданом на песню "Жінка з чорним, як земля, волоссям".

Отметим, что Мертвий Півень - это культовая украинская группа, оставившая значительный след в истории украинской музыки. Созданный во Львове в конце 80-х годов, коллектив быстро обрел популярность благодаря своей неординарной музыке, которая сочетала элементы панка, рока, фолька и постмодернизма.

Их творчество повлияло на целое поколение музыкантов и стало своеобразным манифестом украинской альтернативной сцены.

В 2011 году группа фактически прекратила творческую деятельность. Но в 2021-м после смерти сооснователя и вокалиста группы Миська Барбары на стриминговых платформах начали появляться все песни коллектива (ранее на цифровых площадках был официально представлен только альбом "Радіо Афродита"). В 2023 году группа вернулась на сцену с новым вокалистом - Юрием Рокецким.