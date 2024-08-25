"Дратувалася дуже". Ірина Білик розповіла, як ставиться до Христини Соловій

Співачка Ірина Білик сказала, що думає про свою колегу Христину Соловій, з якою вона заспівала дуетом на своєму сольному концерті у Києві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Ближче до зірок" .

Після спільного виступу з Білик Соловій зізналася, що здійснилася її мрія і назвала Ірину "іконою".

Народна артистка України, у свою чергу, підкреслила, що Христина є "гарною ученицею".

"Мені вона дуже імпонує. Тому що на неї більше ніж на когось вивалюється в інтернеті хейту. А мені такі люди дуже імпонують. Тому що, коли я починала, на мене дуже багато сипалося різних чуток, пліток", - поділилася співачка.

"Я і так яскраво жила скажімо, але ще додавали, і це вже був такий повний калейдоскоп. Змішані музика з сексом. І я дратувалася дуже. Я дивлюся, що Христина молодець. Вона дійсно гарна учениця", - додала вона.

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Білик також прокоментувала свої стосунки з Коляденком, з яким вона довгий час жила в цивільному шлюбі.

Виявилося, що колишні не спілкувалися майже півроку, але помирилися завдяки виступу на концерті Ірини.

"Ми помирилися. Я пів року з ним не розмовляла, але заради концерту помирилися", - зізналася вона.

Нагадаємо, 21 липня знаменитість дала сольний концерт у Києві. Просто під час виступу до неї неочікувано приєдналася Христина. Вони заспівали на сцені хіт "А я пливу", який увійшов до альбому "Фарби".

Але далеко не всім сподобався номер зірок. Зокрема, глядачі звернули увагу на танці Христини, які, на думку деяких, є неестетичними і вульгарними.