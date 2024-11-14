Христина Соловій раптово йде зі сцени: "Мій концерт буде останнім"

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Соловій розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Соловій дасть останній концерт

Так, співачка розповіла, що вже скоро дасть концерт, який буде останнім. Виявилося, Соловій планує брати творчу паузу. При цьому вона не каже, коли саме планує повернутися на сцену.

"Любі мої мисливці та мисливиці за емоціями! Спішу вас повідомити, що мій концерт у Києві, 4 грудня, буде останнім. Я беру паузу від виступів на невизначений період. Не сумуйте, мої пташки, і не спішіть тішитися, мої хейтери", - написала Христина.

Соловій йде зі сцени (скріншот)

Також співачка додала, що вже знає, чим буде займатися під час паузи. Зірка не планує відмовлятися від творчості. Вона хоче створити новий матеріал.

"Я сповнена натхнення і сил для нових творчих звершень. Кожен і кожна з вас надихали мене довго, пристрасно і невтомно. І я відчуваю, що настав час втілити це натхнення у новий матеріал", - пояснила Соловій.

Що відомо про Христину Соловій

Співачці 31 рік. Вона починала з "Голосу країни", а потім працювала зі Святославом Вакарчуком. Втім, потім стало відомо, що їхні шляхи розійшлися.

Соловій "порвала" з Вакарчуком, вони працювали разом майже 10 років.

Соловій та Вакарчук (фото: instagram.com/soloviyka)

"Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму у 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені - Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба!" - коментувала розрив співпраці артистка.

Окрім цього, Соловій стала дуже популярною, коли мережа почала обговорювати її роман з Сергієм Жаданом. Втім, потім співачка зізналася, що розірвала стосунки з поетом, і навіть розкрила причину.

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

"Я була ініціатором, бо я закохалася, і я не змогла на два фронти. Він про це дізнався, і це було дуже нечесно. Я просто хотіла вибрати правильний момент, щоб йому про це сказати", - говорила Соловій.

Скандали з Христиною Соловій (колаж: РБК-Україна)

Влітку співачка потрапила у скандал. Соловій зі сцени нецензурно висловилася про назву українського міста, через що потім відбувся суд. Христину звинувачували в дрібному хуліганстві, але після розгляду справи суд виніс виправдувальний вирок.

А нещодавно співачку критикували в мережі через нову витівку на концерті. Соловій показала поцілунок з хлопчиком, за що на неї "накинулися" коментатори.