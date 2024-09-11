MUZVAR AWARDS-2024: названо всіх номінантів престижної премії

Організатори престижної музичної премії для українських виконавців MUZVAR AWARDS-2024 оголосили перелік цьогорічних номінантів. Загалом свої відзнаки отримають переможці у 15 номінаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресреліз премії.

Номінанти MUZVAR AWARDS-2024

Найкращі нові імена поп-музики

Klavdia Petrivna

Domiy

Brykulets

Osty

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Найкращі нові імена рок-музики

SUDNO

ДК Енергетик

Скажи щось погане

e-ho

Вибір читачів

Найкращі нові імена альтернативної музики

Кажанна

KLER

Творча спілка Phil it

Balsam

Вибір читачів

Найкращі нові імена естради

Геля Зозуля

Андрій Кравченко

Volkanov

Ivan Liulenov

Вибір читачів

Найкращий автор

Михайло Стасула (МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion - "За териконами")

Людмила Бєлоусова (Lely45 - "Спробуй купи мене")

Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")

Олена Герасим'юк (Крихітка ft. хейтспіч - "Під весняним дощем")

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Найкращий саунд

Антон Чілібі (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")

Стас Чорний (Jamala - "Люблю")

Андрій Гуцуляк (TVORCHI - "Shine")

Love And Rhythm Production (MONATIK - "А що?")

Вибір читачів

Найкращий автор відеоконтенту

Леонід Колосовський, Олександр Багазій (DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала")

Олександр Гірченко (KOLA - "Salut papa")

Таню Муіньо (MONATIK - "А що?)

Інді Хаіт (LATEXFAUNA - "MASANDRA")

Вибір читачів

Найкраща творча співпраця

Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna - "Барабан"

DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Chico & Qatoshi, 100лиця - "Покохай мене"

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Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України)

Благодійний стрім (LEBIGA, DOROFEEVA)

Фінал Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024" (1+1 ПРОДАКШН)

Концерти "Вірність. Стійкість. Гідність" (Артем Пивоваров)

Збірка саундтреків до фільму "Я, Побєда і Берлін" (Kuzma Skryabin/UPHub)

Вибір читачів

Музична журналістика

Наталія Тур

Юлія Ткачук

Альберт Цукренко

Філ Пухарєв

Вибір читачів

Музичний діджитал-спадок

"Ти [Романтика]" (МУР)

Виступ України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" (Суспільне, Таню Муіньо)

YouTube-проєкт "Дім Звукозапису" (Тіна Кароль)

YouTube-проєкт "Як звучить Україна" (Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов)

Вибір читачів

Найкраща менеджмент-колаборація

Pivovarov team

Pomitni

ENKO

Nebo music

Вибір читачів

Найкращий переспів

FIЇNKA & Іван Попович - "ГУЦУЛЯНКА"

OKS - "Ніченька"

Христина Соловій & Мертвий Півень - "Гобелен"

ONUKA - "День і ніч"

Вибір читачів

Що відомо про премію MUZVAR AWARDS-2024

Номінація "Найкращий переспів" отримала абгрейд: відтепер на неї можуть претендувати не лише переклади треків, виконані українською оригінальним виконавцем, але й переспіви іншими.

Також до пулу номінацій підтримки нової укрмузики додалася ще одна - "Найкраща нова пісня".

Також цього року у номінації "Найактивніший фан-клуб" введено обмеження: висувати на номінацію фанати зможуть виключно українських артистів.

Традиційно, оргкомітетом премії обрано по чотири номінанти в кожній з категорії. П’ятого претендента на відзнаку буде обрано шляхом глядацького голосування у спеціальній Google-формі за цим посиланням. Голосування за кандидата у номінанти триватиме до 20 вересня.