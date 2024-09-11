MUZVAR AWARDS-2024: названо всіх номінантів престижної премії
Організатори престижної музичної премії для українських виконавців MUZVAR AWARDS-2024 оголосили перелік цьогорічних номінантів. Загалом свої відзнаки отримають переможці у 15 номінаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресреліз премії.
Номінанти MUZVAR AWARDS-2024
Найкращі нові імена поп-музики
- Klavdia Petrivna
- Domiy
- Brykulets
- Osty
- Вибір читачів
Найкращі нові імена рок-музики
- SUDNO
- ДК Енергетик
- Скажи щось погане
- e-ho
- Вибір читачів
Найкращі нові імена альтернативної музики
- Кажанна
- KLER
- Творча спілка Phil it
- Balsam
- Вибір читачів
Найкращі нові імена естради
- Геля Зозуля
- Андрій Кравченко
- Volkanov
- Ivan Liulenov
- Вибір читачів
Найкращий автор
- Михайло Стасула (МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion - "За териконами")
- Людмила Бєлоусова (Lely45 - "Спробуй купи мене")
- Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")
- Олена Герасим'юк (Крихітка ft. хейтспіч - "Під весняним дощем")
- Вибір читачів
Найкращий саунд
- Антон Чілібі (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")
- Стас Чорний (Jamala - "Люблю")
- Андрій Гуцуляк (TVORCHI - "Shine")
- Love And Rhythm Production (MONATIK - "А що?")
- Вибір читачів
Найкращий автор відеоконтенту
- Леонід Колосовський, Олександр Багазій (DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала")
- Олександр Гірченко (KOLA - "Salut papa")
- Таню Муіньо (MONATIK - "А що?)
- Інді Хаіт (LATEXFAUNA - "MASANDRA")
- Вибір читачів
Найкраща творча співпраця
- Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna - "Барабан"
- DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"
- alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
- Chico & Qatoshi, 100лиця - "Покохай мене"
- Вибір читачів
Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України)
- Благодійний стрім (LEBIGA, DOROFEEVA)
- Фінал Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024" (1+1 ПРОДАКШН)
- Концерти "Вірність. Стійкість. Гідність" (Артем Пивоваров)
- Збірка саундтреків до фільму "Я, Побєда і Берлін" (Kuzma Skryabin/UPHub)
- Вибір читачів
Музична журналістика
- Наталія Тур
- Юлія Ткачук
- Альберт Цукренко
- Філ Пухарєв
- Вибір читачів
Музичний діджитал-спадок
- "Ти [Романтика]" (МУР)
- Виступ України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" (Суспільне, Таню Муіньо)
- YouTube-проєкт "Дім Звукозапису" (Тіна Кароль)
- YouTube-проєкт "Як звучить Україна" (Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов)
- Вибір читачів
Найкраща менеджмент-колаборація
- Pivovarov team
- Pomitni
- ENKO
- Nebo music
- Вибір читачів
Найкращий переспів
- FIЇNKA & Іван Попович - "ГУЦУЛЯНКА"
- OKS - "Ніченька"
- Христина Соловій & Мертвий Півень - "Гобелен"
- ONUKA - "День і ніч"
- Вибір читачів
Що відомо про премію MUZVAR AWARDS-2024
Номінація "Найкращий переспів" отримала абгрейд: відтепер на неї можуть претендувати не лише переклади треків, виконані українською оригінальним виконавцем, але й переспіви іншими.
Також до пулу номінацій підтримки нової укрмузики додалася ще одна - "Найкраща нова пісня".
Також цього року у номінації "Найактивніший фан-клуб" введено обмеження: висувати на номінацію фанати зможуть виключно українських артистів.
Традиційно, оргкомітетом премії обрано по чотири номінанти в кожній з категорії. П’ятого претендента на відзнаку буде обрано шляхом глядацького голосування у спеціальній Google-формі за цим посиланням. Голосування за кандидата у номінанти триватиме до 20 вересня.
Нещодавно Jerry Heil розчулила відео про викрадених українських дітей.
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