Гардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир Кличко

Володимир Кличко - не лише легендарний боксер, але й стильний чоловік, який приділяє увагу своєму зовнішньому вигляду.

Його гардероб - це поєднання класики, елементарного комфорту та спортивної елегантності.

Вже у 13 років він розпочав займатися боксом, а у 18 став чемпіоном Європи серед юніорів. Ця перемога стала поштовхом для його кар'єри, і разом з успіхами на рингу він почав багато подорожувати, що було великою рідкістю для більшості українців на початку 90-х.

Завдяки численним поїздкам спортсмен отримав можливість побачити, як одягаються європейці, та познайомитися з новими брендами.

Один з найбільш впізнаваних брендів у гардеробі Кличка - S. Oliver. У 2014 році Володимир став амбасадором цього німецького бренду.

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

Шорти S. Oliver стали символом його останнього бою.

Володимир Кличко (скріншот)

З Fila Кличко працював на самому початку своєї кар'єри. Бренд, який відомий своїм спортивним стилем, був однією з перших марок, які підтримували колишнього боксера як спортсмена.

Ще один великий бренд, що асоціюється з Володимиром, - це Nike. Спортивне взуття та одяг цього бренду часто можна побачити на чемпіоні.

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

Бренд Paffen Sport, який забезпечував Кличка боксерським обладнанням, також мав важливе місце в його кар'єрі.

У повсякденному житті Володимир Кличко обирає стиль casual і віддає перевагу монохромним відтінкам. Однак коли він відвідує світські та офіційні заходи, завжди дотримується встановленого дрес-коду.

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)