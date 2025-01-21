Гардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир Кличко

У мережі не вщухають розмови про ймовірне повернення Володимира Кличка на ринг. Поки легендарний боксер не розкриває своїх планів, цікаво дізнатися, які бренди обирає чемпіон у повсякденному житті.
Що ж входить до гардероба українського екс-чемпіона у надважкій вазі і як він формує свій стиль? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Володимир Кличко - не лише легендарний боксер, але й стильний чоловік, який приділяє увагу своєму зовнішньому вигляду.
Його гардероб - це поєднання класики, елементарного комфорту та спортивної елегантності.
Вже у 13 років він розпочав займатися боксом, а у 18 став чемпіоном Європи серед юніорів. Ця перемога стала поштовхом для його кар'єри, і разом з успіхами на рингу він почав багато подорожувати, що було великою рідкістю для більшості українців на початку 90-х.
Завдяки численним поїздкам спортсмен отримав можливість побачити, як одягаються європейці, та познайомитися з новими брендами.
Один з найбільш впізнаваних брендів у гардеробі Кличка - S. Oliver. У 2014 році Володимир став амбасадором цього німецького бренду.
Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)
Шорти S. Oliver стали символом його останнього бою.
Володимир Кличко (скріншот)
З Fila Кличко працював на самому початку своєї кар'єри. Бренд, який відомий своїм спортивним стилем, був однією з перших марок, які підтримували колишнього боксера як спортсмена.
Ще один великий бренд, що асоціюється з Володимиром, - це Nike. Спортивне взуття та одяг цього бренду часто можна побачити на чемпіоні.
Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)
Бренд Paffen Sport, який забезпечував Кличка боксерським обладнанням, також мав важливе місце в його кар'єрі.
У повсякденному житті Володимир Кличко обирає стиль casual і віддає перевагу монохромним відтінкам. Однак коли він відвідує світські та офіційні заходи, завжди дотримується встановленого дрес-коду.
Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)
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