Володимир Кличко може повернутися в ринг, щоб знову стати чемпіоном світу: що відомо

Легендарний український боксер Володимир Кличко, який тривалий час домінував у важкій вазі, може повернутися у ринг заради одного чемпіонського бою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха, яке опублікував авторитетний ресурс Fight Hub TV у соціальній мережі Х.

"Хочу побачити тебе в ринзі ще один раз. Щоб ти мав шанс знову стати чемпіоном світу. Побачимо, яким буде результат бою Ф'юрі та Усика, яким буде результат бою Дюбуа (з Джозефом Паркером у лютому 2025-го - Ред.)", - звернувся до Володимира саудівський спортивний чиновник.

Аль аш-Шейх запевнив українського екс-боксера, що він попросить WBC, IBF, WBA та WBO, щоб Кличку "дали можливість досягти мрії".

Пропозицію Туркі 48-річний Володимир зустрів з посмішкою на обличчі. Але поки що не дав відповіді.

Володимир Кличко і його брат Віталій - легенди світового боксу (фото: Getty)

У той же час промоутер Том Леффлер, який свого часу разом із братами Кличками заснував K2 Promotions, не виключає можливості того, що Володимир повернеться у ринг.

"Володимир Кличко в якийсь момент мріяв побити рекорд Джорджа Формана (боксер об'єднав пояси у віці 46 років і 169 днів - Ред.) і стати найстаршим чемпіоном у важкій вазі", - сказав він у коментарі Sky Sports.

При цьому Леффлер додав, що не бажає говорити про конкретні плани Кличка-молодшого від його імені.

Зазначимо, що Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі проведуть бій 21 грудня, який можна буде дивитися в Україні, за три пояси WBC, WBO та WBA. А ось четвертим і останнім поясом IBF у важкій вазі володіє наразі 27-річний британець Даніель Дюбуа.

"Кличко не буде битися з Усиком, тому що це його співвітчизник, але з такими людьми, як Даніель Дюбуа, - цілком можливо... Багато залежить від того, що станеться 21 грудня", - сказав Леффлер.

"Якщо ми знову побачимо Володимира на рингу, я думаю, багато вболівальників будуть дуже раді цьому", - додав промоутер.

Цікаво, що ще один відомий промоутер Френк Воррен у коментарі Boxing News сказав, що Кличко-молодший "хоче спробувати протистояти нинішнім суперважковаговикам".

"Ми кілька разів спілкувалися з ним у Саудівській Аравії, особливо плідно останнього разу, і він дав зрозуміти, що хоче повернутися і битися", - прокоментував Воррен.

До слова, раніше у ЗМІ писали, що поєдинок Кличко - Дюбуа міг відбутися 22 лютого 2025 року в аравійському Ер-Ріяді. І команди боксерів нібито навіть вели переговори.

Проте промоутерів злякав нещодавній бій Майка Тайсона проти Джейка Пола, тому вони відмовилися від такої ідеї, мотивувавши це тим, що 48-річний Кличко не зможе провести повноцінний 12-раундовий поєдинок проти молодшого на 20 років британця.

Зазначимо, що останній професійний бій Володимира Кличка відбувся 29 квітня 2017 року. Тоді він програв нокаутом британському боксеру Ентоні Джошуа. Цей поєдинок був за титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA (Super), IBF, WBO і IBO.

Після цього бою Володимир офіційно завершив свою професійну боксерську кар'єру.

Зараз він активно займається благодійністю, допомагає ЗСУ і відвідує різноманітні заходи у різних куточках світу, де розповідає про війну Росії проти України і збирає гроші на потреби нашої країни.