Життєві принципи Кличка: 15 відвертих цитат про сім'ю, Україну і бокс

Володимир Кличко - це не просто боксер, це справжній лідер і натхненник. У своїх інтерв'ю він часто ділиться мудрими думками про життя, сім'ю, Україну та, звичайно ж, бокс. А нещодавно його промоутер Том Лоффлер заявив, що 48-річна легенда планує повернутися в ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана. Чим не привід, аби не згадати життєві принципи Кличка, його мотивацію та амбіції?

Про життя та бокс

"Я не одразу усвідомив, що за десятиліття спортивної кар’єри накопичив більше знань, ніж за час навчання в університеті й роботи над дисертацією. Цей абстрактний скарб досвіду я завжди називав чуттям. Але це більше, ніж чуття".

"Мені подобається полоскотати собі нерви в критичних ситуаціях. Я застосовую адреналін для власних потреб. Страх мене мотивує краще, ніж радість. Радість з’являється, коли я помічаю, що прийняв правильне рішення".

"Ніколи не кажи ніколи. Речі можуть змінитися. Люди часто змінюють кар’єру протягом життя. Подивіться на Арнольда Шварценеггера: він був спортсменом, потім актором, потім політиком, бізнесменом і тепер він займається турботою про планету. Можливо, якщо відчую, що прийшов час для благодійності, я повернуся на ринг".

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

"Проблем немає, є тільки виклики. Треба лише бути готовими їх розпізнати, оцінити й подолати. Якщо не вдалося, не варто однозначно трактувати це як поразку. Можливо, слід змінити мету. Або ж піти дещо іншим шляхом, ніж планувалося".

"З роками я помітив, що люди створюють собі проблеми самі. Вони вбачають у найменших несправедливостях непереборні перешкоди, а в труднощах - кризи буття. Дехто забагато думає про проблеми. У них перед очима своєрідний сценарій кінця світу - що станеться в найгіршому випадку? Це пасивний, боязкий спосіб мислення. Він не дає їм змоги діяти".

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

Про сім'ю

"Скільки себе пам'ятаю, я завжди орієнтувався на брата. Батьки рано переклали на нього відповідальність за мене. Я ходив з ним скрізь. Він був моїм наглядачем, орієнтиром і прикладом. І моїм найкращим другом. Якщо він цікавився спортом, то і я ним цікавився. Він щойно вийшов на ринг, а я вже мріяв про свій перший поєдинок. Для мене не мало жодного значення, що нас розділяла п'ятирічна різниця у віці. Навпаки: я вчився на його досягненнях".

Володимир Кличко з братом Віталієм (фото: instagram.com/klitschko)

"Мені хотілося б мати стільки дітей, скільки у мене поясів. Моє бажання з часом лише посилюється. І я впевнений, що коли є бажання і прагнення, мета завжди буде досяжна.

"Тим, що успіх ніколи не затьмарював нас, ми завдячуємо передусім батькам. Тато дав нам приклад дисциплінованості, стриманості, загартованості й поваги. Мама, за професією вчителька, прагнула, щоб ми розуміли, що освіта - це важливий інструмент у житті. Так, для нас обох було очевидним, що, попри спорт, ми маємо закінчити університет і навіть написати дисертації. Іншого шляху наші батьки не зрозуміли б".

Про Україну

"Не згоден, коли кажуть, що брати Клички - це надбання України. Це Україна наше надбання".

"Якщо ви перебуваєте в Україні і відстоюєте своє право на життя, ви вже в цьому списку. Що я відчуваю? Гордість. Це означає, що я стою на правильному боці історії. Це більше комплімент, ніж будь-що інше".

"Я зараз більше використовую українську мову. Це не моя рідна мова. Але мова - це один з важливих інструментів нації. І Росія намагається повністю переписати історію".

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

"Я зараз більше використовую українську мову. Це не моя рідна мова. Але мова - це один з важливих інструментів нації. І Росія намагається повністю переписати історію".

"Якщо в тебе в руку вже є автомат і тебе відправляють на фронт, то його ставлять. Ось у чому різниця між російськими та українськими солдатами".

"Ні, я не готовий померти за країну, я готовий жити за країну. Це складніше, ніж смерть".

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

"Є явні випадки, коли брати і сестри воюють один проти одного. Росія промиває мізки українським дітям. Як результат, воюватимуть свої зі своїми. Це брутальний спосіб, дуже чітко продуманий і спланований російською стороною".

Чому знову заговорили про повернення Кличка в бокс?

Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка Том Лоффлер заявив, що легендарний український боксер розглядає можливість повернення на ринг.

"Володимир сказав, що він битиметься за титул та поб'є рекорд Джорджа Формана, тож побачимо. Йому 48 років, у березні буде 49. Якщо хтось і здатен це зробити, то це Кличко", - сказав функціонер в інтерв'ю для ESNEWS.



Зазначимо, що чутки про можливе повернення Кличка у ринг почали з’являтися ще перед довгоочікуваним реваншем між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі.

Володимир, за інформацією джерел, прагне побити рекорд Джорджа Формана, який у 45 років став найстаршим чемпіоном світу.

Сам Кличко раніше заявляв, що його повернення можливе тільки за певних обставин. Зокрема, він наголошував, що не вийде на ринг, якщо Усик переможе Ф’юрі (а, як відомо, українець захистив свій статус чемпіона світу, здолавши "Циганського короля").

Згодом експерти все одно прогнозували, що Володимир буде битися з Ф'юрі - це мав би бути бій-реванш через десять років після історичного протистояння.

Однак, як відомо, Тайсон вже завершив кар'єру боксера.

Таким чином, підстав для повернення Кличка, який і так залишається однією з найвпливовіших постатей в українському та світовому боксі, на ринг станом на сьогодні немає.