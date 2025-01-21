Гардероб чемпиона. Какие бренды выбирает Владимир Кличко

Владимир Кличко - не только легендарный боксер, но и стильный мужчина, который уделяет внимание своему внешнему виду.

Его гардероб - это сочетание классики, элементарного комфорта и спортивной элегантности.

Уже в 13 лет он начал заниматься боксом, а в 18 стал чемпионом Европы среди юниоров. Эта победа стала толчком для его карьеры, и вместе с успехами на ринге он начал много путешествовать, что было большой редкостью для большинства украинцев в начале 90-х.

Благодаря многочисленным поездкам спортсмен получил возможность увидеть, как одеваются европейцы, и познакомиться с новыми брендами.

Один из самых узнаваемых брендов в гардеробе Кличко - S. Oliver. В 2014 году Владимир стал амбассадором этого немецкого бренда.

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

Шорты S. Oliver стали символом его последнего боя.

Владимир Кличко (скриншот)

С Fila Кличко работал в самом начале своей карьеры. Бренд, что известен своим спортивным стилем, был одной из первых марок, которые поддерживали бывшего боксера как спортсмена.

Еще один крупный бренд, ассоциирующийся с Владимиром, - это Nike. Спортивную обувь и одежду этого бренда часто можно увидеть на чемпионе.

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

Бренд Paffen Sport, который обеспечивал Кличко боксерским оборудованием, также имел важное место в его карьере.

В повседневной жизни Владимир Кличко выбирает стиль casual и отдает предпочтение монохромным оттенкам. Однако когда он посещает светские и официальные мероприятия, всегда придерживается установленного дресс-кода.

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)