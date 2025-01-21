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Гардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир Кличко

Вівторок 21 січня 2025 18:40
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Гардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир Кличко Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі не вщухають розмови про ймовірне повернення Володимира Кличка на ринг. Поки легендарний боксер не розкриває своїх планів, цікаво дізнатися, які бренди обирає чемпіон у повсякденному житті.

Що ж входить до гардероба українського екс-чемпіона у надважкій вазі і як він формує свій стиль? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Володимир Кличко - не лише легендарний боксер, але й стильний чоловік, який приділяє увагу своєму зовнішньому вигляду.

Його гардероб - це поєднання класики, елементарного комфорту та спортивної елегантності.

Вже у 13 років він розпочав займатися боксом, а у 18 став чемпіоном Європи серед юніорів. Ця перемога стала поштовхом для його кар'єри, і разом з успіхами на рингу він почав багато подорожувати, що було великою рідкістю для більшості українців на початку 90-х.

Завдяки численним поїздкам спортсмен отримав можливість побачити, як одягаються європейці, та познайомитися з новими брендами.

Один з найбільш впізнаваних брендів у гардеробі Кличка - S. Oliver. У 2014 році Володимир став амбасадором цього німецького бренду.

Гардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир КличкоГардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир Кличко

Гардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир Кличко

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

Шорти S. Oliver стали символом його останнього бою.

Гардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир Кличко

Володимир Кличко (скріншот)

З Fila Кличко працював на самому початку своєї кар'єри. Бренд, який відомий своїм спортивним стилем, був однією з перших марок, які підтримували колишнього боксера як спортсмена.

Ще один великий бренд, що асоціюється з Володимиром, - це Nike. Спортивне взуття та одяг цього бренду часто можна побачити на чемпіоні.

Гардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир Кличко

Гардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир Кличко

Гардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир Кличко

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

Бренд Paffen Sport, який забезпечував Кличка боксерським обладнанням, також мав важливе місце в його кар'єрі.

У повсякденному житті Володимир Кличко обирає стиль casual і віддає перевагу монохромним відтінкам. Однак коли він відвідує світські та офіційні заходи, завжди дотримується встановленого дрес-коду.

Гардероб чемпіона. Які бренди обирає Володимир Кличко

Володимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

До слова, раніше ми називали 15 відвертих цитат Володимира Кличка про сім'ю, Україну і бокс.

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Володимир Кличко Бокс Спортсмени
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