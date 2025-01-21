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Гардероб чемпиона. Какие бренды выбирает Владимир Кличко

Вторник 21 января 2025 18:40
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Гардероб чемпиона. Какие бренды выбирает Владимир Кличко Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети не утихают разговоры о вероятном возвращении Владимира Кличко на ринг. Пока легендарный боксер не раскрывает своих планов, интересно узнать, какие бренды выбирает чемпион в повседневной жизни.

Что же входит в гардероб украинского экс-чемпиона в супертяжелом весе и как он формирует свой стиль? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Владимир Кличко - не только легендарный боксер, но и стильный мужчина, который уделяет внимание своему внешнему виду.

Его гардероб - это сочетание классики, элементарного комфорта и спортивной элегантности.

Уже в 13 лет он начал заниматься боксом, а в 18 стал чемпионом Европы среди юниоров. Эта победа стала толчком для его карьеры, и вместе с успехами на ринге он начал много путешествовать, что было большой редкостью для большинства украинцев в начале 90-х.

Благодаря многочисленным поездкам спортсмен получил возможность увидеть, как одеваются европейцы, и познакомиться с новыми брендами.

Один из самых узнаваемых брендов в гардеробе Кличко - S. Oliver. В 2014 году Владимир стал амбассадором этого немецкого бренда.

Гардероб чемпиона. Какие бренды выбирает Владимир КличкоГардероб чемпиона. Какие бренды выбирает Владимир Кличко

Гардероб чемпиона. Какие бренды выбирает Владимир Кличко

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

Шорты S. Oliver стали символом его последнего боя.

Гардероб чемпиона. Какие бренды выбирает Владимир Кличко

Владимир Кличко (скриншот)

С Fila Кличко работал в самом начале своей карьеры. Бренд, что известен своим спортивным стилем, был одной из первых марок, которые поддерживали бывшего боксера как спортсмена.

Еще один крупный бренд, ассоциирующийся с Владимиром, - это Nike. Спортивную обувь и одежду этого бренда часто можно увидеть на чемпионе.

Гардероб чемпиона. Какие бренды выбирает Владимир Кличко

Гардероб чемпиона. Какие бренды выбирает Владимир Кличко

Гардероб чемпиона. Какие бренды выбирает Владимир Кличко

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

Бренд Paffen Sport, который обеспечивал Кличко боксерским оборудованием, также имел важное место в его карьере.

В повседневной жизни Владимир Кличко выбирает стиль casual и отдает предпочтение монохромным оттенкам. Однако когда он посещает светские и официальные мероприятия, всегда придерживается установленного дресс-кода.

Гардероб чемпиона. Какие бренды выбирает Владимир Кличко

Владимир Кличко (фото: instagram.com/klitschko)

К слову, ранее мы называли 15 откровенных цитат Владимира Кличко о семье, Украине и боксе.

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Владимир Кличко Бокс Спортсмены
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