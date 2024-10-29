Гарбузовий пиріг фулту: рецепт справжньої кримськотатарської випічки

Що потрібно для пирога фулту

Для того, щоб приготувати кримськотатарський пиріг з гарбузом, треба такі продукти:

гарбуз - 700-800 г

вода - 150 мл

молоко - 4-5 ст. л.

борошно - 400-450 г

яйця - 2 шт.

волоські горіхи - 100 г

вершкове масло - 50-100 г

цукор - 150-170 г

сіль - 1 ч. л.

Як готувати кримськотатарський пиріг фулту

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. Волоські горіхи потрібно подрібнити ножем до стану крихти.

Гарбуз потрібно почистити від шкірки та натерти на великій терці. Щоб начинка для фулту не була занадто вологою, гарбуз потрібно присипати 1/2 ч. л. солі і залишити приблизно на 30 хвилин.

Потім сік потрібно злити, відтиснувши натертий гарбуз. А поки гарбузова начинка виділяє сік, можна приготувати тісто для фулту.

В борошно влийте воду та всипте решту солі. Щоб тісто було смачнішим, додайте 1 яйце. Хоча часто тісто для фулту готують і без нього.

Готове тісто має бути еластичним та не прилипати до рук. Загорніть масу в плівку або накрийте рушником та залиште мінімум на 10 хвилин.

Після цього розділіть тісто на дві частини та розкачайте кожну на круглий, майже прозорий пласт, за необхідності розтягуючи тісто руками.

Розкачаний пласт ретельно змастіть м'яким вершковим маслом. Рівномірно викладіть гарбуз та подрібнені горіхи, змішавши їх з цукром.

Як готувати фулту з гарбузом (скриншот / Kirlangich Life)

Потім загорніть тісто в рулет, а рулет згорніть равликом. Обережно перекладіть фулту на застелене пергаментом деко.

Фулту з гарбузом до запікання (скриншот / Kirlangich Life)

Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте фулту протягом 35-40 хвилин. Тим часом з'єднайте жовток та молоко, перемішавши їх до однорідної суміші.

За 15 хвилин до закінчення приготування змастіть гарбузові рулети яєчною сумішшю. Зачекайте, доки фулту охолоне - після цього можна пригощатися гарбузовою випічкою.