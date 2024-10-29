Тыквенный пирог фулту: рецепт настоящей крымскотатарской выпечки

Что нужно для пирога фулту

Для того чтобы приготовить крымскотатарский пирог с тыквой, нужно следующие продукты:

тыква - 700-800 г

вода - 150 мл

молоко - 4-5 ст. л.

мука - 400-450 г

яйца - 2 шт.

грецкие орехи - 100 г

сливочное масло - 50-100 г

сахар - 150-170 г

соль - 1 ч. л.

Как готовить крымскотатарский пирог фулту

Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Грецкие орехи нужно измельчить ножом до состояния крошки.

Тыкву нужно почистить от кожуры и натереть на большой терке. Чтобы начинка для фулту не была слишком влажной, тыкву нужно присыпать 1/2 ч. л. соли и оставить примерно на 30 минут.

Затем сок нужно слить, отжав натертую тыкву. А пока тыква начинка выделяет сок, можно приготовить тесто для фулту.

В муку влейте воду и всыпьте оставшуюся соль. Чтобы тесто было более вкусным, добавьте 1 яйцо. Хотя часто тесто для фулту готовят и без него.

Готовое тесто должно быть гибким и не прилипать к рукам. Заверните массу в пленку или накройте полотенцем и оставьте минимум на 10 минут.

После этого разделите тесто на две части и раскатайте каждую на круглый, почти прозрачный пласт, при необходимости растягивая тесто руками.

Раскатанный пласт тщательно смажьте мягким сливочным маслом. Равномерно выложите тыкву и измельченные орехи, смешав их с сахаром.

Как готовить фулту с тыквой (скриншот / Kirlangich Life)

Затем заверните тесто в рулет, а рулет сверните улиткой. Осторожно переложите фулту на застеленный пергаментом противень.

Фулту с тыквой для запекания (скриншот / Kirlangich Life)

Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте фулту в течение 35-40 минут. Тем временем соедините желток и молоко, перемешав их до однородной смеси.

За 15 минут до окончания приготовления смажьте тыквенные рулеты яичной смесью. Подождите, пока фулту остынет - после этого можно угощаться тыквенной выпечкой.