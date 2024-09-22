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Гарбузові сінабони: "осінній" рецепт відомої випічки

Неділя 22 вересня 2024 15:30
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Гарбузові сінабони: "осінній" рецепт відомої випічки Сінабони можна готувати з гарбузом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Ці гарбузові сінабони з корицею обов'язково стануть основним рецептом випічки у вашому домі восени. М'яке та солодке тісто для сінабонів чудово поєднується з солодким гарбузом та кремом.

Про те, як готувати гарбузові сінабони, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Ambitious Kitchen.

Що потрібно для гарбузових сінабонів

Для того, щоб приготувати сінабони з гарбузом, треба такі продукти:

  • молоко - 177 мл;
  • борошно - 480 г;
  • яйце - 1 шт.;
  • білий цукор - 50 г;
  • коричневий цукор - 135 г;
  • цукрова пудра - 28 г;
  • дріжджі - 2,25 ч. л.;
  • гарбузове пюре - 170 г;
  • масло - 158 г;
  • крем-сир - 120 г;
  • сіль - 0,75 ч. л.;
  • кориця мелена - 1,5 ст. л.

Як готувати сінабони з гарбузом

Щоб приготувати тісто для сінабонів, нагрійте молоко приблизно до 43 градусів, а потім змішайте з дріжджами. Додайте гарбузове пюре, яйце кімнатної температури та 58 г розтопленого масла. Перемішайте до однорідної маси, яка нагадуватиме крем.

Всипте борошно та сіль і вимішуйте протягом 8-10 хвилин на добре присипаній борошном поверхні. Готове тісто має бути злегка липким

Перекладіть тісто в глибоку миску, накрийте рушником і поставте в тепле місце приблизна на годину. Коли тісто збільшиться вдвічі, перекладіть його на присипану борошном поверхню і розкачайте на прямокутник розміром приблизно 28x32 см.

Злегка підігрійте 58 г масла, щоб воно було за консистенцією як паста. Змастіть тісто маслом, відступивши пів сантиметра від країв. У невеликій мисці змішайте коричневий цукор і корицю, та посипте сумішшю змащене маслом тісто.

Щільно згорніть тісто в рулет, а потім розріжте його на частини завширшки 3 см. Викладіть булочки з корицею у змащену маслом чи олією форму для випікання, накрийте рушником і залиште ще на 30 хвилин.

Щоб приготувати глазур, змішайте і збийте до однорідності крем-сир, вершкове масло та цукрову пудру.

Розігрійте духовку до 177 градусів. Зніміть рушник і помістіть сінабони з гарбузом в духовку на 20-25 хвилин, поки вони не стануть золотисто-коричневими по краях. Дайте їм охолонути протягом 10 хвилин перед тим, як покривати глазур'ю.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати млинці, рагу і фритату з гарбузом.

А також розповідали, як готувати пшоняну кашу в гарбузі.

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