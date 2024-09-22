Гарбузові сінабони: "осінній" рецепт відомої випічки
Ці гарбузові сінабони з корицею обов'язково стануть основним рецептом випічки у вашому домі восени. М'яке та солодке тісто для сінабонів чудово поєднується з солодким гарбузом та кремом.
Про те, як готувати гарбузові сінабони, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Ambitious Kitchen.
Що потрібно для гарбузових сінабонів
Для того, щоб приготувати сінабони з гарбузом, треба такі продукти:
- молоко - 177 мл;
- борошно - 480 г;
- яйце - 1 шт.;
- білий цукор - 50 г;
- коричневий цукор - 135 г;
- цукрова пудра - 28 г;
- дріжджі - 2,25 ч. л.;
- гарбузове пюре - 170 г;
- масло - 158 г;
- крем-сир - 120 г;
- сіль - 0,75 ч. л.;
- кориця мелена - 1,5 ст. л.
Як готувати сінабони з гарбузом
Щоб приготувати тісто для сінабонів, нагрійте молоко приблизно до 43 градусів, а потім змішайте з дріжджами. Додайте гарбузове пюре, яйце кімнатної температури та 58 г розтопленого масла. Перемішайте до однорідної маси, яка нагадуватиме крем.
Всипте борошно та сіль і вимішуйте протягом 8-10 хвилин на добре присипаній борошном поверхні. Готове тісто має бути злегка липким
Перекладіть тісто в глибоку миску, накрийте рушником і поставте в тепле місце приблизна на годину. Коли тісто збільшиться вдвічі, перекладіть його на присипану борошном поверхню і розкачайте на прямокутник розміром приблизно 28x32 см.
Злегка підігрійте 58 г масла, щоб воно було за консистенцією як паста. Змастіть тісто маслом, відступивши пів сантиметра від країв. У невеликій мисці змішайте коричневий цукор і корицю, та посипте сумішшю змащене маслом тісто.
Щільно згорніть тісто в рулет, а потім розріжте його на частини завширшки 3 см. Викладіть булочки з корицею у змащену маслом чи олією форму для випікання, накрийте рушником і залиште ще на 30 хвилин.
Щоб приготувати глазур, змішайте і збийте до однорідності крем-сир, вершкове масло та цукрову пудру.
Розігрійте духовку до 177 градусів. Зніміть рушник і помістіть сінабони з гарбузом в духовку на 20-25 хвилин, поки вони не стануть золотисто-коричневими по краях. Дайте їм охолонути протягом 10 хвилин перед тим, як покривати глазур'ю.
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