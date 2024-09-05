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Гарбузова "мармурова" запіканка: нескладний рецепт ефектної та смачної страви

"Мармурова" гарбузово-сирна запіканки (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Гарбуз - один з найбільш популярних осінніх плодів для напоїв та випічки. Не виняток - смачна гарбузова запіканка, з "мармуровим" ефектом - хвилеподібним малюнком, утвореним гарбузом та сиром, що нагадує мармур.

Про те, як готувати гарбузово-сирну запіканку з мармуровим ефектом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Що потрібно для гарбузової запіканки

Для того, щоб приготувати сирно-гарбузову запіканку, потрібні такі продукти:

  • гарбуз - 550 г;
  • сир - 500 г;
  • яйця - 4 шт.;
  • цукор - 100 г;
  • крохмаль - 3 ст. л.;
  • олія - 1-2 ст. л.;
  • апельсинова цедра - з 1 апельсина;
  • ванілін - щіпка.

Як готувати гарбузову запіканку з мармуровим ефектом

Спочатку потрібно приготувати гарбузове пюре - його має бути 500 г, тож свіжий гарбуз має бути дещо важчим. Його потрібно помити, очистити від шкірки та насіння, і нарізати на невеликі шматочки або скибочки. Кісточки можна зберегти, а потім помити і підсушити - це може бути корисним перекусом або прикрасою для десертів.

Щоб в гарбузі не було забагато вологи, його потрібно запекти. Для цього розігрійте духовку до 200 градусів, а шматочки гарбуза розкладіть на деко, встелене пергаментом або фольгою. Потім запікайте гарбуз протягом 30-40 хвилин, до розм'якшення. 

Після того, як гарбуз повністю охолоне, перебийте його до однорідної консистенції блендером або пропустіть через м'ясорубку чи перетріть за допомогою сита.

Додайте до гарбузового пюре 2 яйця, 50 г цукру та 1,5 ст. л. крохмалю. Також натріть з апельсина цедру на маленькій тертці - цедра надасть ледь відчутного смаку та аромату. Важливо не використовувати білий шар шкірки - вона дещо гірчить. 

Після цього перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції. Це можна зробити з допомогою блендера або просто виделкою.

Гарбузова маса для запіканки (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

В окремій мисці змішайте блендером сир з рештою яєць, крохмалю та цукру. За бажанням можна додати трохи ваніліну для аромату та більш ніжного смаку.

Сирна маса для запіканки (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Важливо, щоб консистенція начинок була однаковою. Якщо якась маса більш густа, радять додати трохи кип'яченого молока.

На дно форми для випікання викладіть пергамент, а потім змастіть посуд олією. Для створення мармурового ефекту почергово викладайте кожну начинку одна на одну, приблизно по 1 ст. л.

Коли начинка буде викладена, зробіть візерунки дерев'яною паличкою або трубочкою - для цього її треба поставити в запіканку, а потім зробити хаотичні візерунки. 

Як зробити "мармурову" запіканку (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Розігрійте духовку до 190 градусів та запікайте страву протягом 40-45 хвилин. Зачекайте, доки запіканка повністю охолоне перед тим, як пригощатися.

 

 

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