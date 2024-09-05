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Тыквенная "мраморная" запеканка: несложный рецепт эффектного и вкусного блюда

"Мраморная" тыквенно-творожная запеканка (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Тыква - один из наиболее популярных осенних плодов для напитков и выпечки. Не исключение - вкусная тыквенная запеканка, с "мраморным" эффектом - волнообразным рисунком, образованным тыквой и творогом, напоминающим мрамор.

О том, как готовить тыквенно-творожную запеканку с мраморным эффектом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк"

Что нужно для тыквенной запеканки

Для того чтобы приготовить творожную запеканку, нужны следующие продукты:

  • тыква - 550 г;
  • творог - 500 г;
  • яйца - 4 шт.;
  • сахар - 100 г;
  • крахмал - 3 ст. л.;
  • растительное масло - 1-2 ст. л.;
  • апельсиновая цедра - из 1 апельсина;
  • ванилин - щепотка.

Как готовить тыквенную запеканку с мраморным эффектом

Сначала нужно приготовить тыквенное пюре - его должно быть 500 г, поэтому свежая тыква должна быть несколько тяжелее. Ее нужно помыть, очистить от кожуры и семян и нарезать на небольшие кусочки или ломтики. Косточки можно сохранить, а затем помыть и подсушить - это может быть полезным перекусом или украшением для десертов.

Чтобы в тыкве не было слишком много влаги, ее нужно запечь. Для этого разогрейте духовку до 200 градусов, а кусочки тыквы разложите на противень, устланный пергаментом или фольгой. Затем запекайте тыкву в течение 30-40 минут, до размягчения.

После того как тыква полностью остынет, перебейте ее до однородной консистенции блендером или пропустите через мясорубку или перетрите с помощью сита.

Добавьте к тыквенному пюре 2 яйца, 50 г сахара и 1,5 ст. л. крахмала. Также натрите из апельсина цедру на маленькой терке - цедра придаст едва ощутимый вкус и аромат. Важно не использовать белый слой кожуры - он несколько горчит.

Затем перемешайте ингредиенты до однородной консистенции. Это можно сделать с помощью блендера или просто вилкой.

Тыквенная масса для запеканки (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

В отдельной миске смешайте блендером творог с остальными яйцами, крахмалом и сахаром. При желании можно добавить немного ванилина для аромата и более нежного вкуса.

Творожная масса для запеканки (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Важно, чтобы консистенция начинок была одинаковой. Если какая-нибудь масса более густая, советуют добавить немного кипяченого молока.

На дно формы для выпекания положите пергамент, а затем смажьте посуду маслом. Для создания мраморного эффекта поочередно выкладывайте каждую начинку друг на друга, примерно по 1 ст. л.

Когда начинка будет выложена, сделайте узоры деревянной палочкой или трубочкой - для этого ее нужно поставить в запеканку, а затем сделать хаотические узоры.

Как сделать "мраморную" запеканку (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте блюдо в течение 40-45 минут. Подождите, пока запеканка полностью остынет, прежде чем угощаться.

 

 

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