Буде працювати швидше: ці 5 місць на телефоні потрібно періодично очищати

Необхідно пам'ятати, що на телефоні Android повинно бути вільно не менше 10 Гб пам’яті, це необхідно для коректної роботи системи. Коли пам’ять забита на 99%, то смартфону складно швидко одержати потрібні дані.

Кеш програм

Кожна програма зберігає потрібні для роботи дані в кеші. Це дозволяє програмі не обчислювати щоразу необхідні дані, а зробити це один раз і зберегти в накопичувачі.

В результаті кеш збільшується, смартфон починає гальмувати, а в пам’яті залишається все менше місця.

Тому необхідно раз на місяць в налаштуваннях смартфона переходити в розділ "Додатки", вибирати найчастіше використовувані програми та очищати кеш.

SMS-повідомлення

Повідомлення можуть займати небагато місця, але згодом можуть накопичуватись та гальмувати роботу.

Тому усі непотрібні повідомлення краще видаляти.

Медіафайли у месенджерах

Часто месенджери за умовчанням зберігають усі медіафайли на смартфон. Варто періодично "викидати" з месенджерів непотрібні фото, відео та голосові повідомлення.

Кошик

Майже усі смартфони мають кошик, куди потрапляють видалені файли. Як правило, він знаходиться в розділі "Галерея" або має окрему папку "Нещодавно видалені".

Найчастіше файли з нього автоматично видаляються через 30 днів.

Завантаження

На телефоні можна знайти папку "Завантаження". Туди потрапляє все, що ви завантажуєте за допомогою мобільного браузера або через програму.

Таку папку також необхідно час від часу чистити.