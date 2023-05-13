Що можна зробити зі старим смартфоном після купівлі нового: прості ідеї
Часто трапляється, що стара техніка виходить з ладу, тому доводиться купувати нову. Тому старі найчастіше складають у коробку і зберігають десь у полиці. Однак, смартфон можна полагодити та повторно використати.
Що можна зробити зі старим телефоном - читайте на Styler нижче.
Навігатор та відеореєстратор
Досить налаштувати його на постійну роботу (без переходу в сплячий режим) і використовувати Google карти. Також можна під'єднати камеру і гаджет трансформується в відеореєстратор.
Домашній телефон
Зокрема, якщо ви не хочете ділитися своїм основним номером телефону з ким завгодно, купіть нову "сімку", вставте в стару техніку і використовуйте як домашній телефон. Таким чином ви основний номер позбавите від зайвого спаму.
Також автоматичний перехід в сплячий режим допоможе вам позбавитися від нав'язливих дзвінків вночі. Головне - ви завжди знаєте, чи є дзвінок важливим.
Музичний плеєр
Старий телефон можна використовувати суто для прослуховування музики, щоб не навантажувати новий.
Це зручно, не вимагає багато місця, а що найголовніше, не знадобиться колонка або плеєр.
Пульт керування
Часом у домі накопичується багато пультів від різних пристроїв: телевізор, кондиціонер, освітлення тощо. Старий смартфон може стати універсальним пультом.
Потрібно лише встановити необхідні програми та налаштувати для керування пристроями.
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