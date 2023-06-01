Може виникнути пожежа: де категорично не можна заряджати телефон

Часто люди перед сном читають новини або грають у ігри на смартфоні та вкінці кладуть його поруч, попередньо поставивши на зарядку.Однак, така звичка може мати небезпечні наслідки.

Чому не варто так робити

За словами експертів, звичка заряджати гаджети на дивані або ліжку може спричинити лихо у вигляді пожежі.

Фахівці кажуть, що важливо, щоб смартфон під час заряджання лежав на чомусь твердому. Наприклад, на столі або тумбочці, але точно не на м’яких меблях.

Це пов’язано з тим, що під час зарядки батарея мобільного пристрою серйозно нагрівається, через що матеріал під гаджетом також піддаватиметься нагріванню.

До того ж випадково смартфон може під час зарядки опинитися під подушкою або ковдрою, а в такій ситуації гаджет, що знаходиться в безповітряному середовищі, може повністю вийти з ладу.

Гаджети на зарядці загоряються вкрай рідко, але все ж таки такий ризик існує і про нього важливо знати.

Не допускайте повного розряду батареї

Також необхідно пам'ятати, що повне розряджання батареї смартфона негативно позначиться на його роботі у довгостроковій перспективі.

Сучасні телефони оснащені функцією нагадування користувачам про необхідність заповнення запасу батареї. Включається вона, як правило, на 20% заряду.

Вся річ у тому, що смартфони краще працюють і довше зберігають властивості батареї, коли заряд поповнюється регулярно і в межах середніх значень.