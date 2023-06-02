Будет работать быстрее: эти 5 мест на телефоне нужно периодически очищать

Интенсивное ежедневное использование смартфона может привести к определенным проблемам в работе, включая уменьшение его производительности. Замедлить работу телефона может множество мелких и чаще всего ненужных файлов.
Какие 5 мест нужно периодически "очищать" на телефоне - читайте на Styler ниже.
Необходимо помнить, что на телефоне Android должно быть свободно не менее 10 Гб памяти, это необходимо для корректной работы системы. Когда память забита на 99%, смартфону сложно быстро получить нужные данные.
Каждое приложение хранит нужные для работы данные в кэше. Это позволяет программе не вычислять каждый раз необходимые данные, а сделать это один раз и сохранить в накопителе.
В результате кэш увеличивается, смартфон начинает тормозить, а в памяти остается меньше места.
Поэтому необходимо раз в месяц в настройках смартфона переходить в раздел "Приложения", выбирать наиболее часто используемые приложения и очищать кэш.
Сообщения могут занимать немного места, но затем могут накапливаться и тормозить работу.
Потому все ненужные сообщения лучше удалять.
Часто мессенджеры по умолчанию хранят все файлы мультимедиа на смартфон. Стоит периодически выбрасывать из мессенджеров ненужные фото, видео и голосовые сообщения.
Почти у всех смартфонов есть корзина, куда попадают удаленные файлы. Как правило, она находится в разделе "Галерея" или имеет отдельную папку "Недавно удаленные".
Чаще файлы с нее автоматически удаляются через 30 дней.
На телефоне можно найти папку "Загрузка". Туда попадает все, что вы скачиваете с помощью мобильного браузера или через приложение.
Такую папку также нужно время от времени очищать.
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