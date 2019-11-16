Был с галлюцинациями: друзья рассказали о погибшем школьнике в Прилуках

Друзья 14-летнего школьника Дениса Чаленко, который погиб при странных обстоятельствах, рассказали правоохранителям, что в день смерти он якобы был с галлюцинациями и находился в странном состоянии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

При этом заместитель руководителя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе заявил, что несовершеннолетние жители Прилук Черниговской области неискренно дают показания. Это подтверждено тем, что у них очень много противоречивых показаний.

Несмотря на то, что в крови школьника обнаружили 0,32 промилле алкоголя, что является чуть больше нормы, полиция не считает, что это могло сильно сказаться на поведении парня.

Убийство школьника в Прилуках (видео: YouTube)

Родители погибшего Дениса просят полицейских допрашивать не подростков, а правоохранителей, которые с первых минут осматривали место инцидента и пытались скрыть доказательства насильственной смерти парня.

Цуцкиридзе заявил, что семерых полицейских, которые занимались расследованием дела, уволят за непрофессиональные действия.

По словам судмедэкспертов, причиной смерти Дениса является черепно-мозговая травма. При этом время гибели школьника совпадает со временем прибытия поезда, но пока нет точного ответа на вопрос: Дениса убили, или его сбил поезд.

Убийство школьника в Прилуках (фото: скрин с видео)

Родители Дениса говорят, что если в деле не будет никаких сдвигов, то они привлекут к инциденту зарубежных экспертов и сделают эксгумацию тела.

Напомним, что тело Дениса нашли в четырех километрах от дома на железнодорожных путях. Несмотря на побои парня, местная полиция заявила, что это несчастный случай и тогда родителям мальчика пришлось проводить собственно расследование.

Потом в Прилуках люди вышли на протест и требовали, чтобы полиция все же пересмотрела дело и провела справедливое расследование. Следствие не спешит отбрасывать версию о несчастном случае, хотя и рассматривает "убийство", как приоритет.