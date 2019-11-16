Був з галюцинаціями: друзі розповіли про загиблого школяра в Прилуках

Друзі 14-річного школяра Дениса Чаленко, який загинув за дивних обставин, розповіли правоохоронцям, що в день смерті він нібито був з галюцинаціями і перебував в дивному стані. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

При цьому заступник керівника Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявив, що неповнолітні жителі Прилук Чернігівської області нещиро дають свідчення. Це підтверджено тим, що у них дуже багато суперечливих свідчень.

Незважаючи на те, що в крові школяра виявили 0,32 проміле алкоголю, що є трохи більше норми, поліція не вважає, що це могло сильно позначитися на поведінці хлопця.

Вбивство школяра в Прилуках (відео: YouTube)

Батьки загиблого Дениса просять поліцейських допитувати не підлітків, а правоохоронців, які з перших хвилин оглядали місце інциденту і намагалися приховати докази насильницької смерті хлопця.

Цуцкірідзе заявив, що сімох поліцейських, які займалися розслідуванням справи, звільнять за непрофесійні дії.

За словами судмедекспертів, причиною смерті Дениса є черепно-мозкова травма. При цьому час загибелі школяра збігається з часом прибуття поїзда, але поки немає точної відповіді на питання: Дениса вбили, чи його збив поїзд.

Вбивство школяра в Прилуках (фото: скрін з відео)

Батьки Дениса кажуть, що якщо в справі не буде ніяких зрушень, то вони привернуть до інциденту зарубіжних експертів і зроблять ексгумацію тіла.

Нагадаємо, що тіло Дениса знайшли в чотирьох кілометрах від будинку на залізничних коліях. Незважаючи на побої хлопця, місцева поліція заявила, що це нещасний випадок і тоді батькам хлопчика довелося проводити власне розслідування.

Потім в Прилуках люди вийшли на протест і вимагали, щоб поліція все ж переглянула справу і провела справедливе розслідування. Слідство не поспішає відкидати версію про нещасний випадок, хоча і розглядає "вбивство", як пріоритет.