Галицька господиня поділилась рецептом пісних пампухів, які не черствіють

Пампухи на Святвечір мають бути пісними, так само як і решта обрядових страв. Але навіть ця здоба без яєць та молока буде пухкою і довго не черствітиме, якщо приготувати її за перевіреним рецептом.
Унікальним рецептом пісних пампухів на Святвечір поділилась галицька господиня й авторка кулінарних книг Леся Кравецька у себе на сторінці у Facebook.
"Ділюсь своїм улюбленим рецептом пісних пампухів на картопляному пюре. Такі готують на Святвечір, бо вони пісні - без яєць та молочних продуктів, як усі традиційні страви на святковому столі. На відміну від інших пісних пампухів, ці не черствіють швидко, виходять дуже смачними та пухкими. Навіть важко порахувати, скільки господинь уже готувало за цим рецептом і залишились дуже задоволеними. Спробуйте і ви - не пошкодуєте", - пише кулінарка.
Інгредієнти:
Як приготувати:
Нещодавно ми ділились рецептом різдвяного штолена від Лілії Цвіт.
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