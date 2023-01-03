Галицька господиня поділилась рецептом пісних пампухів, які не черствіють

Пампухи на Святвечір мають бути пісними, так само як і решта обрядових страв. Але навіть ця здоба без яєць та молока буде пухкою і довго не черствітиме, якщо приготувати її за перевіреним рецептом.

Унікальним рецептом пісних пампухів на Святвечір поділилась галицька господиня й авторка кулінарних книг Леся Кравецька у себе на сторінці у Facebook.