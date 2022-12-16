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Лілія Цвіт поділилась оригінальним рецептом різдвяного штолена

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П'ятниця 16 грудня 2022 14:05
Лілія Цвіт поділилась оригінальним рецептом різдвяного штолена Як приготувати різдвяний штолен (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Штолен - традиційна німецька випічка, яку готують за три тижні до Різдва. За цей час здоба настоюється й наповнюється ароматом сухофруктів та спецій. Останніми роками ця випічка стала популярної і в Україні.

Рецептом різдвяного штолена поділилась галицька господиня і блогерка Лілія Цвіт.

Різдвяний штолен від Лілії Цвіт

"Цю ідею штолена з начинку я побачила у самому Дрездені. Одразу захотіла відтворити. Вийшло дійсно дуже смачно. Начинка пом’якшує штолен, робить його насиченішим і ще смачнішим. Обов’язково пробуйте. Створюйте собі і своїм близьким різдвяний настрій, незважаючи ні на що", - пише кулінарка.

За рецептом виходить три штолени по 600-700 г.

Інгредієнти:

Для наповнення

  • курага - 100 г
  • родзинки - 200 г
  • журавлина - 100 г
  • коньяк - 200 мл
  • цедра з 1 грейпфрута
  • суміш спецій - 3 ч.л
  • борошно - 30 г
  • горіхи (за бажанням) - 100 г

Для опари:

  • молоко - 150 мл
  • цукор - 1 ст.л
  • дріжджі пресовані - 15 г (сухих - 5 г)
  • борошно - 80 г

Тісто:

  • яйця - 1 шт.
  • цукор - 80 г
  • ван.цукор - 1 п.16 г
  • сіль - 0,5 ч.л.
  • кефір - 100 г
  • масло 83% - 150 г
  • борошно - 370 г

Начинка:

  • фруктове пюре проварене - 400 г
  • манна крупа - 40 г

Додатково:

  • Масло - 100 г
  • Цукрова пудра - 200 г

Як приготувати:

  1. Засипте сухофрукти у банку й залийте окропом, аби промити їх. Злийте воду і додайте натерту цедру грейпфрута.
  2. Додайте дрібку меленого мускатного горіха, імбиру, кориці й подрібнені зерна кардамону.
  3. Налийте у банку коньяк, його можна замінити ромом, або будь-яким іншим міцним напоєм. Закрийте банку і збовтайте вміст. Залиште банку у холодильнику на добу, а краще - на 5 діб.
  4. У велику миску влийте тепле молоко й всипте 1 ст. ложку цукру, перемішайте. Тоді додайте дріжджі, 100 грамів борошна й замісіть рідке тісто як на млинці. Опару залиште у теплому місці на 40 хвилин.
  5. Для здоби розтопіть масло, додайте яйця, вершки, цукор і трішки солі. Усе перемішайте до однорідності.
  6. До опари додайте здобу. По трохи всипайте борошно і вимішуйте тісто протягом 10 хвилин. Тоді залиште на 40 хвилин у теплі.
  7. Злегка подрібніть горіхи і додайте до тіста. Тоді всипте настояні сухофрукти. Вимішайте усе й залиште тісто у теплі на 1 годину.
  8. Розділіть тісто на три частини й кожну розкачайте у формі прямокутника завтовшки 2 см. Сформуйте штолен із кожного шматка. Залиште на 20 хвилин, а тоді випікайте за температури 160 градусів протягом години.
  9. Поки випічка ще гаряча змастіть топленим маслом і посипте цукровою пудрою.

Нещодавно ми ділились 5 порадами від дієтолога, як зробити випічку більш корисною.

Читайте також про те, як придумали салат олів'є і яким був найстаріший рецепт.

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