Лілія Цвіт поділилась оригінальним рецептом різдвяного штолена

Штолен - традиційна німецька випічка, яку готують за три тижні до Різдва. За цей час здоба настоюється й наповнюється ароматом сухофруктів та спецій. Останніми роками ця випічка стала популярної і в Україні.

Різдвяний штолен від Лілії Цвіт

"Цю ідею штолена з начинку я побачила у самому Дрездені. Одразу захотіла відтворити. Вийшло дійсно дуже смачно. Начинка пом’якшує штолен, робить його насиченішим і ще смачнішим. Обов’язково пробуйте. Створюйте собі і своїм близьким різдвяний настрій, незважаючи ні на що", - пише кулінарка.

За рецептом виходить три штолени по 600-700 г.

Інгредієнти:

Для наповнення

курага - 100 г

родзинки - 200 г

журавлина - 100 г

коньяк - 200 мл

цедра з 1 грейпфрута

суміш спецій - 3 ч.л

борошно - 30 г

горіхи (за бажанням) - 100 г

Для опари:

молоко - 150 мл

цукор - 1 ст.л

дріжджі пресовані - 15 г (сухих - 5 г)

борошно - 80 г

Тісто:

яйця - 1 шт.

цукор - 80 г

ван.цукор - 1 п.16 г

сіль - 0,5 ч.л.

кефір - 100 г

масло 83% - 150 г

борошно - 370 г

Начинка:

фруктове пюре проварене - 400 г

манна крупа - 40 г

Додатково:

Масло - 100 г

Цукрова пудра - 200 г

Як приготувати: