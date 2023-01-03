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Галицкая хозяйка поделилась рецептом постных пончиков, которые не черствеют

Как приготовить постные пончики на Сочельник (фото: Instagram)
Автор: Василина Копытко

Пончики на Сочельник должны быть постными, так же как и остальные обрядовые блюда. Но даже эта сдоба без яиц и молока выйдет пышной и долго не будет черстветь, если приготовить ее по проверенному рецепту.

Уникальным рецептом постных пончиков на Сочельник поделилась галицкая хозяйка и автор кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на странице в Facebook.

Постные пончики с картофельного пюре

"Делюсь своим любимым рецептом постных пончиков на картофельном пюре. Такие готовят на Сочельник, потому что они постные - без яиц и молочных продуктов, как все традиционные все блюда на праздничном столе. В отличие от других постных пончиков, эти не черствеют быстро, получаются очень вкусными и пухлыми. Даже трудно посчитать, сколько хозяек уже готовило по этому рецепту и остались очень довольны. Попробуйте и вы - не пожалеете", - пишет кулинарка.

Ингредиенты:

  • вода - 200 мл
  • пюре картофельное - 200 мл
  • дрожжи свежие - 35 г
  • сахар - 3/4 стакана
  • соль - 1/2 ч. л.
  • мука
  • масло - 50 мл
  • спирт - 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Воду примерно температуры 36 градусов соедините с раскрошенными дрожжами, 2 столовыми ложками сахара и 2 столовыми ложками муки. Оставьте в теплом месте на 10 минут.
  2. Добавьте теплое картофельное пюре жидкой консистенции. Вмешайте стакан муки и оставьте в теплом месте на 1 час. Тесто должно сильно подрасти.
  3. Добавьте масло, соль, оставшийся сахар, спирт. Вмешайте столько муки, чтобы тесто было очень мягким, чуть-чуть липким. Лишней муки не примешивайте. А чтобы тесто не сильно прилипало к рукам, смазывайте его маслом.
  4. Поставьте тесто на 30-40 минут в теплое место и накройте полотенцем. Далее раскатайте тесто толщиной 2-2,5 см и стаканом вырежьте пончики. Дайте подойти им в теплом месте в течение 15-20 минут.
  5. Обжаривайте во фритюре на огне ниже среднего. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

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