Галицкая хозяйка поделилась рецептом постных пончиков, которые не черствеют

Пончики на Сочельник должны быть постными, так же как и остальные обрядовые блюда. Но даже эта сдоба без яиц и молока выйдет пышной и долго не будет черстветь, если приготовить ее по проверенному рецепту.

Уникальным рецептом постных пончиков на Сочельник поделилась галицкая хозяйка и автор кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на странице в Facebook.