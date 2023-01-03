Галицкая хозяйка поделилась рецептом постных пончиков, которые не черствеют

Пончики на Сочельник должны быть постными, так же как и остальные обрядовые блюда. Но даже эта сдоба без яиц и молока выйдет пышной и долго не будет черстветь, если приготовить ее по проверенному рецепту.
Уникальным рецептом постных пончиков на Сочельник поделилась галицкая хозяйка и автор кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на странице в Facebook.
"Делюсь своим любимым рецептом постных пончиков на картофельном пюре. Такие готовят на Сочельник, потому что они постные - без яиц и молочных продуктов, как все традиционные все блюда на праздничном столе. В отличие от других постных пончиков, эти не черствеют быстро, получаются очень вкусными и пухлыми. Даже трудно посчитать, сколько хозяек уже готовило по этому рецепту и остались очень довольны. Попробуйте и вы - не пожалеете", - пишет кулинарка.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Недавно мы делились рецептом рождественского штолена от Лилии Цвит.
Читайте также о том, когда готовить голодную, щедрую и богатую кутью и почему их нельзя путать.