Гаджети для в'язнів. Які пристрої дозволяють українцям у колоніях і СІЗО (фото)
Що дозволяють мати при собі в'язням в українських тюрмах і СІЗО, а також якими гаджетами вони можуть користуватися - знають не всі. Попри поширену думку щодо "суцільних заборон і обмежень", деякі найважливіші прилади у житті правопорушників все ж таки залишаються.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило звіти за результатами моніторингових візитів Харківської правозахисної групи до різних установ виконання покарань і розповідає, на які гаджети в тюрмах і СІЗО України заборони немає.
Телефони, планшети і ПК
У деяких виправних установах ув'язненим українцям дозволяють користуватися мобільними телефонами (без sim-карт), стаціонарними телефонами (після отримання спеціального дозволу), планшетами або комп'ютерами (ноутбуками) без доступу в мережу.
Водночас у низці закладів обладнані спеціальні приміщення з роутерами, які дозволяють скористатися доступом в інтернет.
Покровська виправна колонія №17 (фото: khpg.org)
Харківський слідчий ізолятор (фото: khpg.org)
Дніпровська виправна колонія №89 (фото: khpg.org)
Дніпровська установа виконання покарань №4 (фото: khpg.org)
Сумська виправна колонія №116 (фото: khpg.org)
Івано-Франківська установа виконання покарань №12 (фото: khpg.org)
Побутова техніка
У звичайних камерах, платних камерах, кімнатах відпочинку, харчоблоках чи інших приміщеннях в'язні можуть мати доступ до телевізорів, мікрохвильових печей, електроплит, електричних чайників, холодильників, пральних машин і т.ін.
Дніпровська установа виконання покарань №4 (фото: khpg.org)
Харківський слідчий ізолятор (фото: khpg.org)
Менська виправна колонія №91 (фото: khpg.org)
Конотопський виправний центр №130 (фото: khpg.org)
Медичні прилади
Деякі медичні частини обладнані більш-менш "живими" приладами для діагностування чи лікування захворювань.
Сумська виправна колонія №116 (фото: khpg.org)
Роменська виправна колонія №56 (фото: khpg.org)
Все, що потрібно для виробництва
Якщо виправна установа має те чи інше виробництво, ув'язнені, що там працюють, мають доступ до наявних там електричних інструментів - токарних станків, швейних машинок, та інших електроприладів.
Софіївська виправна колонія №45 (фото: khpg.org)
Конотопський виправний центр №130 (фото: khpg.org)
Коломийська виправна колонія №41 (фото: khpg.org)
Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як виглядають кімнати побачень у колоніях і СІЗО.
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