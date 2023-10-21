Квіти, рибки, двоспальні ліжка, мангали і навіть басейн: як виглядають кімнати побачень у колоніях і СІЗО

Перебуваючи в колоніях і СІЗО України, засуджені мають право на побачення не тільки з адвокатами, але й з рідними людьми. Такі зустрічі відбуваються у спеціально відведених для цього приміщеннях.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Кримінально-виконавчий кодекс України, інформаційний портал Харківської правозахисної групи.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило звіти за результатами моніторингових візитів Харківської правозахисної групи до різних установ виконання покарань і розповідає, який вигляд мають кімнати для побачень засуджених з родичами.

На які побачення мають право засуджені

Згідно з чинним законодавством, засуджені мають право на два типи побачень:

короткострокові (тривалістю від двох до чотирьох годин) - можуть бути контактними, або ж через скло

тривалі (від однієї до трьох діб) - в окремих кімнатах або інших приміщеннях

Короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника колонії.

Тривалі побачення надаються з правом спільного проживання, але тільки з близькими родичами (чоловік/дружина, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й сестри, дідусь, бабуся, онуки).

Тривалі побачення можуть надаватися також подружжю, що проживало однією сім'єю, але не перебувало у шлюбі - за умови, що в них є спільні неповнолітні діти.

Позачергові тривалі побачення надаються при реєстрації шлюбу.

На практиці тривалість побачень установлюється адміністрацією установ виконання покарань - залежно від пропускної можливості приміщень, в яких вони проводяться.

Побачення дозволяється не більш як з трьома дорослими особами, разом з якими можуть бути неповнолітні діти засудженого.

Хто надає дозвіл, і які документи потрібні

Дозвіл на побачення надає начальник установи виконання покарань. У випадку його відсутності - перший заступник або особа, яка виконує його обов'язки.

Дозвіл видається за заявою засудженого або особи, яка прибула на побачення.

Документи, що посвідчують особу (яка прибула на побачення):

паспорт

свідоцтво про народження (для неповнолітніх)

Документи, що підтверджують родинні зв'язки (для подружжя):

свідоцтво про шлюб

свідоцтво про народження спільних неповнолітніх дітей (для подружжя, яке проживало однією сім'єю, але не перебувало у шлюбі)

Громадянам, які прибули на побачення без необхідних документів, побачення не надається.

Крім того, побачення не надається у разі письмової заяви засудженого про відмову від його проведення.

Важливо, що за користування кімнатами тривалих побачень, інвентарем та комунально-побутовими послугами з осіб, які прибули на побачення (або із засуджених) стягується плата за затвердженими територіальними органами управління розцінками (в розмірах, що відповідають фактичним витратам).

Що можна приносити на побачення

Перед побаченням із засудженим "гостя" повинні "оглянути". Перевірити можуть як принесені речі, так і одяг (в якому перебуває людина).

Якщо особа, яка прибула на тривале побачення, відмовиться від огляду речей та одягу, побачення із засудженим їй не дозволять (за бажанням можуть надати короткострокове побачення).

Засудженим у кімнати тривалих побачень можна проносити:

туалетне приладдя

тютюнові вироби

попільнички

власні альбоми

літературу чи періодичні видання (які вони бажають передати родичам)

Крім того, на період тривалих побачень в'язням можуть видавати:

одяг, білизну та взуття з "обмінного фонду" (який постійно зберігається у молодшого інспектора з проведення побачень)

одяг цивільного зразка (який принесли родичі)

Родичам засуджених до кімнат тривалих побачень можна проносити:

продукти харчування (за винятком вино-горілчаних виробів і пива)

цивільний одяг (для використання під час побачень)

предмети і вироби, зберігання яких засудженим не заборонене

Родичам засуджених, які перебувають на тривалих побаченнях, виходити за межі колонії дозволяється у денний час (для придбання продуктів харчування, предметів першої потреби). У разі дострокового закінчення побачення (з невідкладних обставин) - у будь-який час доби.

Водночас під час короткострокових побачень проносити в кімнати будь-які продукти чи речі не дозволяється.

Як виглядають кімнати побачень у різних колоніях і СІЗО

Райківецька виправна колонія №78 є виправною колонією середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, які раніше були засуджені до позбавлення волі.

Кімната для короткострокових контактних побачень має всі ознаки нещодавнього ремонту.



Впродовж 2022-2023 років кімната не використовувалась (фото: khpg.org)

Житомирська установа виконання покарань №8 складається з приміщень слідчого ізолятора (для осіб, які перебувають під слідством, засуджених, вирок відносно яких не набрав законної сили, або які слідують транзитом до інших пенітенціарних закладів), сектору максимального рівня безпеки (для тримання засуджених довічно, а також осіб, засуджених до певних термінів покарання, які утримуються в камерах максимального рівня безпеки), харчоблоку, медичної частини, відділень господарської обслуги та банно-прального комбінату.

Кімната для контактних короткострокових побачень - невелика, але охайна.

Тут засуджені можуть зустрітися з юристами чи родичами (фото: khpg.org)

Львівська установа виконання покарань №19 має чотирьохсотрічну історію. Нині установа здійснює функції слідчого ізолятора.

В наявності є транзитні камери, а також сектор максимального рівня безпеки для тримання засуджених довічно.

Приміщення для побачень - кількох видів (через скло й контактні).

Кабінки для побачень через скло (фото: khpg.org)

На контактні побачення мають право як ув'язнені, так і засуджені (фото: khpg.org)

Кімната тривалих побачень для засуджених (фото: khpg.org)

Шепетівська виправна колонія №98 є однією з найбільших пенітенціарних установ України закритого типу.

В межах установи наявні виробничі цехи, дробильний комплекс, ко­тельня, залізнична дільниця, професійно-технічне училище, їдальня, лікарня, банно-пральний комбінат, гуртожитки. Установа розрахована на 1 043 ліжко-місця.

Обладнані також кімнати для короткострокових (контактних і через скло) і тривалих побачень.

Кімната короткострокових контактних побачень (фото: khpg.org)

У кімнаті для тривалих побачень є міні-кухня (фото: khpg.org)

Ванна кімната обладнана бойлером (фото: khpg.org)

А ось матрац на ліжку - далеко не новий (фото: khpg.org)

Олексіївська виправна колонія №25 - установа виконання покарань середнього рівня безпеки для утримання чоловіків, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі.

В установі наявні спеціально обладнані кімнати для короткострокових контактних побачень.

У відділенні тривалих побачень є басейн та дитяча кімната.

Стіл "на трьох" (фото: khpg.org)

М'який куточок для відпочинку та спілкування(фото: khpg.org)

Такий вигляд має басейн (фото: khpg.org)

Дитяча кімната (фото: khpg.org)

Городищенська виправна колонія №96 є пенітенціарною установою максимального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених за тяжкі й особливо тяжкі злочини. В установі працює також дільниця для утримання засуджених до довічного позбавлення волі.

Наявні кімнати для короткочасних побачень - контактних і через скло.

Приміщення для короткочасних контактних побачень (фото: khpg.org)

Кімната для тривалих побачень (фото: khpg.org)

Рівненський слідчий ізолятор (колишня Рівненська тюрма №1) був збудований у середині ХІХ століття. Свого часу це була центральна в'язниця Західної Волині та головна пересильна тюрма для кримінальних і політичних злочинців (звідти вони великою зібраною групою вирушали пішки до Сибіру).

Зараз це слідчий ізолятор, в якому утримують чоловіків, жінок і неповнолітніх.

Кімната для короткочасних побачень через скло (фото: khpg.org)

Тут відбуваються тривалі побачення (фото: khpg.org)

Коломийська виправна колонія №41 є мультирежимною пенітенціарною установою для утримання чоловіків. Фактично в установі відбувають покарання засуджені всіх режимів. Працює також дільниця для утримання засуджених до довічного позбавлення волі відкритого типу.

Кімнати для побачень - оформлені достатньо красиво.

Живі квіти й акваріум створюють спокійну атмосферу (фото: khpg.org)

Тут живе також пташка (фото: khpg.org)

Затишний куточок для ночівлі (фото: khpg.org)

Катеринівська виправна колонія №46 функціонує як установа середнього рівня безпеки для утримання чоловіків. Тут є також сектор максимального рівня безпеки, арештний дім, дільниця соціальної реабілітації.

В установі практикуються як короткострокові побачення через скло, так і контактні.

Кімнати тривалих побачень, в яких у засуджених є можливість перебувати з рідними до трьох днів, мають окремий облаштований дворик. Є можливість користуватися мангалом.

Тут розміщені кімнати для тривалих побачень (фото: khpg.org)