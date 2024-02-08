Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)
Что разрешают иметь при себе заключенным в украинских тюрьмах и СИЗО, а также какими гаджетами они могут пользоваться - знают не все. Несмотря на распространенное мнение по поводу "сплошных запретов и ограничений", некоторые важнейшие приборы в жизни правонарушителей все же остаются.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало отчеты по результатам мониторинговых визитов Харьковской правозащитной группы в различные учреждения исполнения наказаний и рассказывает, на какие гаджеты в тюрьмах и СИЗО Украины запрета нет.
Телефоны, планшеты и ПК
В некоторых исправительных учреждениях заключенным украинцам разрешают пользоваться мобильными телефонами (без sim-карт), стационарными телефонами (после получения специального разрешения), планшетами или компьютерами (ноутбуками) без доступа в сеть.
В то же время в ряде заведений оборудованы специальные помещения с роутерами, позволяющими воспользоваться доступом в интернет.
Покровская исправительная колония №17 (фото: khpg.org)
Харьковский следственный изолятор (фото: khpg.org)
Днепровская исправительная колония №89 (фото: khpg.org)
Днепровское учреждение исполнения наказаний №4 (фото: khpg.org)
Сумская исправительная колония №116 (фото: khpg.org)
Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 (фото: khpg.org)
Бытовая техника
В обычных камерах, платных камерах, комнатах отдыха, пищеблоках или других помещениях заключенные могут иметь доступ к телевизорам, микроволновкам, электроплитам, электрическим чайникам, холодильникам, стиральным машинам и т.п.
Днепровское учреждение исполнения наказаний №4 (фото: khpg.org)
Харьковский следственный изолятор (фото: khpg.org)
Менская исправительная колония №91 (фото: khpg.org)
Конотопский исправительный центр №130 (фото: khpg.org)
Медицинские приборы
Некоторые медицинские части оборудованы более или менее "живыми" приборами для диагностирования или лечения заболеваний.
Сумская исправительная колония №116 (фото: khpg.org)
Роменская исправительная колония №56 (фото: khpg.org)
Все, что нужно для производства
Если исправительное учреждение имеет то или иное производство, работающие там заключенные имеют доступ к имеющимся там электрическим инструментам - токарным станкам, швейным машинкам и другим электроприборам.
Софиевская исправительная колония №45 (фото: khpg.org)
Конотопский исправительный центр №130 (фото: khpg.org)
Коломыйская исправительная колония №41 (фото: khpg.org)
Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как выглядят комнаты свиданий в колониях и СИЗО.
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