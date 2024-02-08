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Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Четверг 08 февраля 2024 07:00
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Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото) Учреждения исполнения наказаний в Украине отличаются от "голливудских" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Что разрешают иметь при себе заключенным в украинских тюрьмах и СИЗО, а также какими гаджетами они могут пользоваться - знают не все. Несмотря на распространенное мнение по поводу "сплошных запретов и ограничений", некоторые важнейшие приборы в жизни правонарушителей все же остаются.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало отчеты по результатам мониторинговых визитов Харьковской правозащитной группы в различные учреждения исполнения наказаний и рассказывает, на какие гаджеты в тюрьмах и СИЗО Украины запрета нет.

Телефоны, планшеты и ПК

В некоторых исправительных учреждениях заключенным украинцам разрешают пользоваться мобильными телефонами (без sim-карт), стационарными телефонами (после получения специального разрешения), планшетами или компьютерами (ноутбуками) без доступа в сеть.

В то же время в ряде заведений оборудованы специальные помещения с роутерами, позволяющими воспользоваться доступом в интернет.

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Покровская исправительная колония №17 (фото: khpg.org)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Харьковский следственный изолятор (фото: khpg.org)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Днепровская исправительная колония №89 (фото: khpg.org)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Днепровское учреждение исполнения наказаний №4 (фото: khpg.org)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Сумская исправительная колония №116 (фото: khpg.org)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 (фото: khpg.org)

Бытовая техника

В обычных камерах, платных камерах, комнатах отдыха, пищеблоках или других помещениях заключенные могут иметь доступ к телевизорам, микроволновкам, электроплитам, электрическим чайникам, холодильникам, стиральным машинам и т.п.

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Днепровское учреждение исполнения наказаний №4 (фото: khpg.org)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Харьковский следственный изолятор (фото: khpg.org)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Менская исправительная колония №91 (фото: khpg.org)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Конотопский исправительный центр №130 (фото: khpg.org)

Медицинские приборы

Некоторые медицинские части оборудованы более или менее "живыми" приборами для диагностирования или лечения заболеваний.

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Сумская исправительная колония №116 (фото: khpg.org)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Роменская исправительная колония №56 (фото: khpg.org)

Все, что нужно для производства

Если исправительное учреждение имеет то или иное производство, работающие там заключенные имеют доступ к имеющимся там электрическим инструментам - токарным станкам, швейным машинкам и другим электроприборам.

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Софиевская исправительная колония №45 (фото: khpg.org)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Конотопский исправительный центр №130 (фото: khpg.org)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Гаджеты для заключенных. Какие устройства разрешают украинцам в колониях и СИЗО (фото)

Коломыйская исправительная колония №41 (фото: khpg.org)

Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как выглядят комнаты свиданий в колониях и СИЗО.

Читайте также, как и чем кормят заключённых в украинских колониях и СИЗО.

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