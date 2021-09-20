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Футбольный матч между Украиной и Италией пытались сорвать собаки и лошадь (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Полтавской области прошел футбольный матч между Украиной и Италией в рамках отборочного поединка на Дефлимпиаду 2021 (соревнования людей с нарушениями слуха). При этом игру пытались саботировать местные животные.

Об этом сообщает Telegtam-канал APnews.

В первом тайме на футбольное поле выбежали две собаки, а во втором - лошадь. Пришлось выгонять животных с поля, чтобы продолжить игру. Курьезный инцидент попал на видео.

"Несмотря на поражение 0:3 - итальянцы явно надолго запомнят этот матч", - говорится в сообщении.

Напомним, львовский национальный университет ветеринарной медицины удерживает животных в ужасных условиях. У них нет воды и они находятся в экскрементах.

Зоозащитники говорят, что такие условия для телят нарушают украинское законодательство. В частности, соответствующее сообщение в сети вызвало большой резонанс.

Зоозащитники обратились с заявлением для внеплановой проверки фермы в Госпродпотребслужбу, Госэкоинспекцию и полицию.

Мы также писали о том, что в Чернобыле показали прекрасно плавающее животное. Эксперты говорят, что что лоси - отличные пловцы. Они легко могут преодолеть несколько километром вплавь без остановки несмотря на свои габариты.

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Полтавская областьФутбол