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Футбольний матч між Україною та Італією намагалися зірвати собаки та кінь (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Полтавській області пройшов футбольний матч між Україною та Італією в рамках відбіркового поєдинку на Дефлімпіаду 2021 (змагання людей з вадами слуху). При цьому гру намагалися саботувати місцеві тварини.

Про це повідомляє Telegtam-канал APnews.

У першому таймі на футбольне поле вибігли дві собаки, а в другому - кінь. Довелося виганяти тварин з поля, щоб продовжити гру. Курйозний інцидент попав на відео.

"Незважаючи на поразку 0:3 - італійці явно надовго запам'ятають цей матч", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Львівський національний університет ветеринарної медицини утримує тварин в жахливих умовах. У них немає води і вони знаходяться в екскрементах.

Зоозахисники кажуть, що такі умови для телят порушують українське законодавство. Зокрема, відповідне повідомлення в мережі викликало великий резонанс.

Зоозахисники звернулися із заявою для позапланової перевірки ферми до Держпродспоживслужби, Держекоінспекції та поліції.

Ми також писали про те, що в Чорнобилі показали прекрасно плаваючу тварину. Експерти кажуть, що лосі - відмінні плавці. Вони легко можуть подолати кілька кілометром вплав без зупинки незважаючи на свої габарити.

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