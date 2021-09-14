Львовский университет удерживает животных в ужасных условиях: без воды и в экскрементах (фото)
Зоозащитники жалуются на условия, в которых содержат животных на ферме Львовского национального университета ветеринарной медицины. По их словам, телята находятся в собственных экскрементах и без доступа к воде.
Об этом сообщили в общественные организации "Зеленая Сила - Green Power" в Facebook.
Зоозащитники говорят, что такие условия для телят нарушают украинское законодательство. В частности, соответствующее сообщение в сети вызвало большой ажиотаж.
Так, на ферме Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого УНПЦ "Комарнівський" в ужасных условиях содержат телят. Также животные находятся в собственных экскрементах, на привязи и без постоянного доступа к воде.
Соответствующие действия нарушают законодательство Украины, а именно:
- Приказ № 224 от 08.02.2021 года "Об утверждении Требований к благополучию сельскохозяйственных животных при их содержании";
- Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения".
Кроме того, зоозащитники обратились с заявлением для внеплановой проверки фермы в Госпродпотребслужбу, Госэкоинспекцию и полицию. Также они обратились к министру Минэкономики Украины Алексея Любченко, который утвердил приказ о благополучии сельскохозяйственных животных, с просьбой взять под личный контроль этот вопрос.
"Потому что если не выполняется приказ на фермах от высших учебных ветеринарных заведений, то что можно ждать от других?",- добавили в организации.
Условия проживания животных в Виши Львова (фото: facebook.com/GreenPower)
В комментариях пользователи пишут, что за такое руководство вуза нужно наказать.
- Какой ужас!;
- Куда смотрит власть. За такое издевательство над животными их необходимо наказать;
- Позор всему нашему образованию! Что это за ветеринарный вуз, когда животные в таких условиях. Позор и ректору и министру образования!;
- Руководство вуза нужно наказать за издевательство над животными;
- Что за садисты там работают;
- Куда ни глянь везде утопия, может больше неравнодушных людей и огласка изменят жизнь к лучшему;
- Да сколько можно издеваться.
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