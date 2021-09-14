Львовский университет удерживает животных в ужасных условиях: без воды и в экскрементах (фото)

Зоозащитники жалуются на условия, в которых содержат животных на ферме Львовского национального университета ветеринарной медицины. По их словам, телята находятся в собственных экскрементах и без доступа к воде.

Об этом сообщили в общественные организации "Зеленая Сила - Green Power" в Facebook .

Зоозащитники говорят, что такие условия для телят нарушают украинское законодательство. В частности, соответствующее сообщение в сети вызвало большой ажиотаж.

Так, на ферме Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого УНПЦ "Комарнівський" в ужасных условиях содержат телят. Также животные находятся в собственных экскрементах, на привязи и без постоянного доступа к воде.

Соответствующие действия нарушают законодательство Украины, а именно:

Приказ № 224 от 08.02.2021 года "Об утверждении Требований к благополучию сельскохозяйственных животных при их содержании";

Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения".

Кроме того, зоозащитники обратились с заявлением для внеплановой проверки фермы в Госпродпотребслужбу, Госэкоинспекцию и полицию. Также они обратились к министру Минэкономики Украины Алексея Любченко, который утвердил приказ о благополучии сельскохозяйственных животных, с просьбой взять под личный контроль этот вопрос.

"Потому что если не выполняется приказ на фермах от высших учебных ветеринарных заведений, то что можно ждать от других?",- добавили в организации.

Условия проживания животных в Виши Львова (фото: facebook.com/GreenPower)

В комментариях пользователи пишут, что за такое руководство вуза нужно наказать.