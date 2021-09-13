В Чернобыле показали прекрасно плавающее животное: "водные процедуры" смотрите на видео

В Чернобыльском радиационном заповеднике рассказывают, что лоси - отличные пловцы. Они с легкостью могут одолеть несколько километром вплавь без остановки.

"Несмотря на свои габариты, большие лоси просто прекрасно чувствуют себя в воде. Они умеют очень быстро плавать и могут преодолеть несколько километров без остановок. Вы можете сами в этом убедиться, просмотрев видео, на котором лось принимает "водные процедуры" в одном из водоемов Чернобыльского заповедника", - написали в описании ролика.

Предлагаем и вам его посмотреть и убедиться, какой лось замечательный пловец. Видео можно посмотреть по ссылке тут.

В комментариях украинцы написали, что не раз видели плавающих лосей.