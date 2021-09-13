В Чернобыле показали прекрасно плавающее животное: "водные процедуры" смотрите на видео
В Чернобыльском заповеднике показали красавца-лося, который наслаждается водными процедурами.
Видео с могущественным животным опубликовали на странице Facebook заповедника.
В Чернобыльском радиационном заповеднике рассказывают, что лоси - отличные пловцы. Они с легкостью могут одолеть несколько километром вплавь без остановки.
"Несмотря на свои габариты, большие лоси просто прекрасно чувствуют себя в воде. Они умеют очень быстро плавать и могут преодолеть несколько километров без остановок. Вы можете сами в этом убедиться, просмотрев видео, на котором лось принимает "водные процедуры" в одном из водоемов Чернобыльского заповедника", - написали в описании ролика.
Предлагаем и вам его посмотреть и убедиться, какой лось замечательный пловец. Видео можно посмотреть по ссылке тут.
В комментариях украинцы написали, что не раз видели плавающих лосей.
- Видели не раз плавающих лосей!
- Конечно знаем!
- Дід розказував, що колись пливли одні умніки на човні, а човен для представлення 20 метр. довжина і 1.50 висота. Ну пливуть собі ті дурні та побачили лось перепливає Київське водохраніліще, ну ті накинули вірьовку йому на роги та й пливуть довольні і, коли той лось відчув дно, як підірвався і в ліс, з тим човном, то незнаю скільки метрів, чи километрів тянув той човен, але від човна того нічого не залишилось.
Как мы ранее сообщали, в Чернобыле показали самое большое наземное животное Европы.