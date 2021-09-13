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В Чернобыле показали прекрасно плавающее животное: "водные процедуры" смотрите на видео

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Чернобыль, Понедельник 13 сентября 2021 19:23
В Чернобыле показали прекрасно плавающее животное: "водные процедуры" смотрите на видео В Чернобыле показали плавающего лося (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали красавца-лося, который наслаждается водными процедурами.

Видео с могущественным животным опубликовали на странице Facebook заповедника.

В Чернобыльском радиационном заповеднике рассказывают, что лоси - отличные пловцы. Они с легкостью могут одолеть несколько километром вплавь без остановки.

"Несмотря на свои габариты, большие лоси просто прекрасно чувствуют себя в воде. Они умеют очень быстро плавать и могут преодолеть несколько километров без остановок. Вы можете сами в этом убедиться, просмотрев видео, на котором лось принимает "водные процедуры" в одном из водоемов Чернобыльского заповедника", - написали в описании ролика.

Предлагаем и вам его посмотреть и убедиться, какой лось замечательный пловец. Видео можно посмотреть по ссылке тут.

В комментариях украинцы написали, что не раз видели плавающих лосей.

  • Видели не раз плавающих лосей!
  • Конечно знаем!
  • Дід розказував, що колись пливли одні умніки на човні, а човен для представлення 20 метр. довжина і 1.50 висота. Ну пливуть собі ті дурні та побачили лось перепливає Київське водохраніліще, ну ті накинули вірьовку йому на роги та й пливуть довольні і, коли той лось відчув дно, як підірвався і в ліс, з тим човном, то незнаю скільки метрів, чи километрів тянув той човен, але від човна того нічого не залишилось.

Как мы ранее сообщали, в Чернобыле показали самое большое наземное животное Европы.

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Чернобыль
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