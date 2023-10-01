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Футбол, гітара і тактика ведення бою. Як українські полярники відпочивають в Антарктиді

Антарктида, Неділя 01 жовтня 2023 11:50
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Футбол, гітара і тактика ведення бою. Як українські полярники відпочивають в Антарктиді Полярник розповів про "розваги" в Антарктиді (фото: надане прес-службою станції "Академік Вернадський")
Автор: Василина Копитко

Наукова експедиція на антарктичній станції "Академік Вернадський" триває цілий рік. Весь цей період вчені перебувають за тисячі кілометрів від решти світу. Але крім досліджень, вони також знаходять час і на відпочинок.

Про те, як відпочивають полярники в умовах вічної мерзлоти, розповів керівник станції "Академік Вернадський", геофізик та учасник 28-ї дослідницької експедиції Богдан Гаврилюк в інтервʼю РБК-Україна.

Які розваги є в Антарктиді

"Тут є чим зайнятись у вільний час. Є можливість попрацювати над собою і чогось досягти, чомусь навчитись, залежить тільки від людини і бажання. Щоб зробити життя різноманітним, іноді беру до рук чудову гітару Фендер. Я просто обожнюю цей інструмент. Час від часу пишу тексти нових пісень. Але під час цієї експедиції це буває рідко, бо постійно думки про війну", - розповів полярник.

Також він зазначив, що у його офісі є піаніно на 2 октави, яке він колись сам зробив тут на станції. Воно вже стало досить знаменитим в Антарктиці, про нього багато хто знає.

"На вулиці ми встановили маленькі ворота, іноді, коли дозволяє погода, там граємо у футбол. Також маємо маленьку баньку, яку колись я робив. Ще у нас є міні-спортзал. Розумію, що треба підтримувати свій стан - і фізичний, і моральний, бо після експедиції я знову повертаюся в армію", - додав Гаврилюк.

Богдан служив 11 місяців у прикордонних військах на Чернігівщині, звідки його забрали у нову експедицію.

"Коли маю час, то згадую, яке буває озброєння, дещо по військовій тактиці, як використовувати аптечку та інше", - розповів полярник.

Гаврилюк також розповів, що любить займатись дослідженням історії станції. Тому у головному коридорі розвісив багато інформації про різних вчених, які працювали у цьому регіоні.

Зазначимо, що більшість часу у полярників йде на роботу. На станції є три основні напрями для досліджень - метеорологічні, геофізичні і біологічні.

Футбол, гітара і тактика ведення бою. Як українські полярники відпочивають в АнтарктидіФутбол, гітара і тактика ведення бою. Як українські полярники відпочивають в АнтарктидіФутбол, гітара і тактика ведення бою. Як українські полярники відпочивають в АнтарктидіПолярники під час роботи (фото: надане прес-службою станції "Академік Вернадський")

Раніше ми писали про те, що полярники показали перше дитинча тюленя, яке народилося цього року біля станції.

Читайте також наше велике інтерв'ю з полярником Богданом Гаврилюком.

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