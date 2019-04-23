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Функціонування язика: в Раде поспорили из-за "мовы"

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 16:16
Функціонування язика: в Раде поспорили из-за "мовы"
Фото: коллаж РБК-Украина

Спор в парламенте возник между нардепами Нимченко и Княжицким

Нардепы поспорили в Верховной Раде во время рассмотрения правок к "языковому закону". Депутат Василиий Нимченко из "Оппозиционного блока" и председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий из "Народного фронта" обсуждали разницу между "мовой" и "языком", передает УНИАН.

Полемика началась после того, как Нимченко в своем заявлении про язык употребил русское слово, что в украинском означает орган - "функціонування язика" (дословно).

"Этот закон регулирует функционирование украинского языка как государственного, а продажа и распространение языка телячьего, свиного в магазинах никоим образом не регулирует", - ответил на это Княжицкий.

Функціонування язика: в Раде поспорили из-за &quot;мовы&quot;

Фото: Николай Княжицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нимченко очевидно пропустил суть ремарки мимо ушей и потребовал, чтобы Княжицкий извинился и сказал, язык из языков нацименьшинств он "назвал свиным и собачьим", так как если речь идет "о языках национальных меньшинств, то это - позор".

Функціонування язика: в Раде поспорили из-за &quot;мовы&quot;

Фото: Василий Нимченко

В своею очередь Княжицкий подчеркнул, что не оскорблял никаких языков, поскольку уважает язык всех нацименьшинств в Украине.

Отмечается, что Нимченко пытался перейти на выступление на русском языке, хотя в сессионном зале Рады депутаты должны общаться на государственном языке - украинском.

Функціонування язика: в Раде поспорили из-за &quot;мовы&quot;

Заседание Верховной Рады (фото: РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, 11 апреля в Раде во время обсуждения правок к "языковому закону" нардепу от "Оппоблока" Василию Нимченко выключили микрофон за неэтичное общение.

Напомним, что Верховная Рада планирует голосовать за принятие во втором чтении "языкового закона" в четверг, 25 апреля. Нардепам осталось рассмотреть менее 300 правок к закону.

Добавим, что жена Владимира Зеленского Елена рассказала, что новый президент Украины будет совершенствовать владение украинским языком. Для этого она сейчас активно ищет соответствующего преподавателя

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