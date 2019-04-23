Функціонування язика: в Раді посперечалися через "мову"

Фото: колаж РБК-Україна

Суперечка у парламенті виникла між нардепами Німченком і Княжицьким

Нардепи посперечалися у Верховній Раді під час розгляду поправок до "мовного закону". Депутат Василій Німченко з "Опозиційного блоку" і голова парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький з "Народного фронту" обговорювали різницю між "мовою" і "языком", передає УНІАН.

Полеміка почалася після того, як Німченко в своїй заяві про мову вжив російське слово, що українською означає орган - "функціонування язика" (дослівно).

"Цей закон регулює функціонування української мови як державної, а продаж і поширення языка телячого, свинячого у магазинах жодним чином не регулює", - відповів на це Княжицький.

Фото: Микола Княжицький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Німченко очевидно пропустив суть ремарки повз вуха і зажадав, щоб Княжицький вибачився і сказав, яку мову з мов національних меншин він "назвав свинячою і собачою", бо якщо йдеться "про мови національних меншин, то це - ганьба".

Фото: Василь Німченко

У свою чергу Княжицький наголосив, що не ображав жодних мов, оскільки поважає мову всіх нацименьшинств в Україні.

Зазначається, що Німченко намагався перейти на виступ російською мовою, хоча в сесійній залі Ради депутати повинні спілкуватися державною мовою - українською.

Засідання Верховної Ради (фото: РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, 11 квітня в Раді під час обговорення поправок до "мовного закону" нардепу від "Оппоблока" Василь Німченко вимкнули мікрофон за неетичне спілкування.

Нагадаємо, що Верховна Рада планує голосувати за ухвалення у другому читанні "мовного закону" у четвер, 25 квітня. Нардепам залишилося розглянути менше 300 правок до закону.

Додамо, що дружина Володимира Зеленського Олена розповіла, що новий президент України буде вдосконалювати володіння українською мовою. Для цього вона зараз активно шукає відповідного викладача.