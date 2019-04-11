Рада рассмотрела почти 90% правок к "языковому закону"

Фото: парламент (Анастасия Светлевская/РБК-Украина)

Нардепы рассмотрели 1832 поправки к "языковому закону" в четверг

Верховная рада рассмотрела почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" в четверг, 11 апреля. Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы в четверг рассмотрели 1832 правки из 2082, поданных в закон ко второму чтению. Таким образом, сейчас рассмотрено 88% поправок.

"Мы начнем рассмотрение с поправки 1833 Нимченко ... Вечернее заседание Верховной рады я объявляю закрытым", - заявил спикер Рады.

Отметим, поправки рассматривались практически в пустом сессионном зале.

Как писало РБК-Украина ранее в среду, парламентарии рассмотрели 80% правок к "языковому закону".

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий исключает, что "языковой закон" будет провален после выборов. По его мнению, результаты второго тура выборов президента Украины не повлияют на результат рассмотрения законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного".

Добавим, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что нардепы не успеют завершить рассмотрение "языкового закона" до второго тура выборов президента Украины. При этом другой замглавы фракции Сергей Березенко допускал, что "языковой закон" может быть принят во втором чтении уже сегодня при условии отзыва поправок фракцией "Оппозиционный блок".