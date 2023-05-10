Фрукти насправді шкідливі? Фітнес-тренер розвіяв популярні міфи

Усім відомо, що фрукти повинні бути обов'язковою складовою раціону ледь не кожної людини. Проте у сфері дієтології існують міфи та вигадки про те, коли можна їсти фрукти та якої "великої" шкоди вони можуть завдати.
Про це розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook.
Побутує міф, якщо фрукти, особливо цитрусові, їсти на голодний шлунок, то його почнуть роз'їдати кислоти. Насправді шлунок у відповідь на споживання будь-якої їжі виробляє кислоту HCl. Шлунок людини вміє "захищатися" від кислоти, яка надходить у нього, продукуючи спеціальний слиз, який вистилає його стінки.
Це пояснюють тим, що у фруктах є цукор. Це енергія для організму. Коли ми лягаємо спати, енергія не потрібна, і цукор зі спожитих за вечерею фруктів перетворюється в жир.
"Коли ми спимо, загальні енерговитрати організму нижчі, ніж при неспанні десь всього лиш на 20-25%. Щодо цукру у фруктах, його там небагато", - пояснює експерт.
Наприклад, у великому яблуку приблизно 20 грамів цукру. За ніч мозок спалює десь 35 грамів цукру, еритроцити - 15 грамів. А м'язи та печінка здатні зберігати в собі пів кілограма цукру для роботи. Тому в цій математиці організму місця для жиру немає.
Фрукти можна їсти тоді, коли ви того захотіли залежно від рівня вашого голоду (фото: Freepik)
Віктор Мандзяк пише, що наукового підтвердження тому, що фрукти шкідливі як перекус немає. Якщо ви чули щось на кшталт слів "яблука розганяють апетит" тощо, не вірте.
Навпаки фрукти є прекрасним перекусом, який чудово насичує завдяки низькій щільності та клітковині. До того ж їх дуже зручно брати з собою.
Зловживання фруктозою в купі з переїданням справді негативно впливає на печінку. Зловживання - це понад 50-60 грамів на добу. Однак з'їсти аж таку кількість фруктози майже неможливо.
Надлишок фруктози - це не про фрукти, а про солодощі та солодку воду, адже саме столовий цукор на половину складається з неї. Тому контроювати варто споживання солодкого, а не фруктів.
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