Фрукты действительно вредные? Фитнес-тренер развеял популярные мифы

Всем известно, что фрукты должны быть обязательной составляющей рациона почти каждого человека. Однако в области диетологии существуют мифы и выдумки о том, когда можно есть фрукты и какой "большой" вред они могут нанести.
Об этом рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook.
Бытует миф, если фрукты, особенно цитрусовые, есть на голодный желудок, то его начнут разъедать кислоты. На самом деле желудок в ответ на потребление любой пищи вырабатывает кислоту HCl. Желудок человека умеет "защищаться" от поступающей в него кислоты, продуцируя специальную слизь, которая выстилает его стенки.
Это объясняют тем, что во фруктах есть сахар. Это энергия для организма. Когда мы ложимся спать, энергия не нужна, и сахар из употребленных за ужином фруктов превращается в жир.
"Когда мы спим, общие энергозатраты организма ниже, чем при бодрствовании где-то всего лишь на 20-25%. Что касается сахара во фруктах, его там немного", - объясняет эксперт.
К примеру, в большом яблоке примерно 20 граммов сахара. За ночь мозг сжигает где-то 35 граммов сахара, эритроциты - 15 граммов. А мышцы и печень способны хранить в себе полкилограмма сахара для работы. Потому в этой математике организма места для жира нет.
Фрукты можно есть тогда, когда вы этого захотели в зависимости от уровня вашего голода (фото: Freepik)
Виктор Мандзяк пишет, что научного подтверждения тому, что фрукты вредны как перекус. Если вы слышали что-то вроде слов "яблоки разгоняют аппетит" и т.д., не верьте.
Напротив, фрукты являются прекрасным перекусом, который прекрасно насыщает благодаря низкой плотности и клетчатке. К тому же их очень удобно брать с собой.
Злоупотребление фруктозой в сочетании с перееданием действительно негативно влияет на печень. Злоупотребление - это более 50-60 граммов в сутки. Однако съесть такое количество фруктозы почти невозможно.
Избыток фруктозы - это не о фруктах, а о сладостях и сладкой воде, ведь именно столовый сахар на половину состоит из нее. Поэтому контролировать стоит потребление сладкого, а не фруктов.
Раньше мы рассказывали, кому категорически нельзя есть фрукты.
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