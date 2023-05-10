Фрукты действительно вредные? Фитнес-тренер развеял популярные мифы

Фрукты нельзя есть натощак

Бытует миф, если фрукты, особенно цитрусовые, есть на голодный желудок, то его начнут разъедать кислоты. На самом деле желудок в ответ на потребление любой пищи вырабатывает кислоту HCl. Желудок человека умеет "защищаться" от поступающей в него кислоты, продуцируя специальную слизь, которая выстилает его стенки.

Фрукты нельзя есть вечером

Это объясняют тем, что во фруктах есть сахар. Это энергия для организма. Когда мы ложимся спать, энергия не нужна, и сахар из употребленных за ужином фруктов превращается в жир.

"Когда мы спим, общие энергозатраты организма ниже, чем при бодрствовании где-то всего лишь на 20-25%. Что касается сахара во фруктах, его там немного", - объясняет эксперт.

К примеру, в большом яблоке примерно 20 граммов сахара. За ночь мозг сжигает где-то 35 граммов сахара, эритроциты - 15 граммов. А мышцы и печень способны хранить в себе полкилограмма сахара для работы. Потому в этой математике организма места для жира нет.

Фрукты можно есть тогда, когда вы этого захотели в зависимости от уровня вашего голода (фото: Freepik)

Фрукты нельзя есть на перекус

Виктор Мандзяк пишет, что научного подтверждения тому, что фрукты вредны как перекус. Если вы слышали что-то вроде слов "яблоки разгоняют аппетит" и т.д., не верьте.

Напротив, фрукты являются прекрасным перекусом, который прекрасно насыщает благодаря низкой плотности и клетчатке. К тому же их очень удобно брать с собой.

Фруктоза в составе фруктов вредна

Злоупотребление фруктозой в сочетании с перееданием действительно негативно влияет на печень. Злоупотребление - это более 50-60 граммов в сутки. Однако съесть такое количество фруктозы почти невозможно.

Избыток фруктозы - это не о фруктах, а о сладостях и сладкой воде, ведь именно столовый сахар на половину состоит из нее. Поэтому контролировать стоит потребление сладкого, а не фруктов.