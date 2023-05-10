Фрукти насправді шкідливі? Фітнес-тренер розвіяв популярні міфи

Усім відомо, що фрукти повинні бути обов'язковою складовою раціону ледь не кожної людини. Проте у сфері дієтології існують міфи та вигадки про те, коли можна їсти фрукти та якої "великої" шкоди вони можуть завдати.

Про це розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook .

Фрукти не можна їсти натщесерце

Побутує міф, якщо фрукти, особливо цитрусові, їсти на голодний шлунок, то його почнуть роз'їдати кислоти. Насправді шлунок у відповідь на споживання будь-якої їжі виробляє кислоту HCl. Шлунок людини вміє "захищатися" від кислоти, яка надходить у нього, продукуючи спеціальний слиз, який вистилає його стінки.

Фрукти не можна їсти ввечері

Це пояснюють тим, що у фруктах є цукор. Це енергія для організму. Коли ми лягаємо спати, енергія не потрібна, і цукор зі спожитих за вечерею фруктів перетворюється в жир.

"Коли ми спимо, загальні енерговитрати організму нижчі, ніж при неспанні десь всього лиш на 20-25%. Щодо цукру у фруктах, його там небагато", - пояснює експерт.

Наприклад, у великому яблуку приблизно 20 грамів цукру. За ніч мозок спалює десь 35 грамів цукру, еритроцити - 15 грамів. А м'язи та печінка здатні зберігати в собі пів кілограма цукру для роботи. Тому в цій математиці організму місця для жиру немає.

Фрукти можна їсти тоді, коли ви того захотіли залежно від рівня вашого голоду (фото: Freepik)

Фрукти не можна їсти на перекус

Віктор Мандзяк пише, що наукового підтвердження тому, що фрукти шкідливі як перекус немає. Якщо ви чули щось на кшталт слів "яблука розганяють апетит" тощо, не вірте.

Навпаки фрукти є прекрасним перекусом, який чудово насичує завдяки низькій щільності та клітковині. До того ж їх дуже зручно брати з собою.

Фруктоза у складі фруктів шкідлива

Зловживання фруктозою в купі з переїданням справді негативно впливає на печінку. Зловживання - це понад 50-60 грамів на добу. Однак з'їсти аж таку кількість фруктози майже неможливо.

Надлишок фруктози - це не про фрукти, а про солодощі та солодку воду, адже саме столовий цукор на половину складається з неї. Тому контроювати варто споживання солодкого, а не фруктів.