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Фронтмен Måneskin назвал песню украинцев Go_A лучшей на Евровидении

Автор: Светлана Мащенко

На пресс-конференции после финала Евровидения в Роттердаме 22 мая фронтмен группы Måneskin Давид Дамиано назвал украинскую песню "Shum" группы Go_A лучшей на конкурсе в этом году.

Об этом 22-летний рокер высказался во время пресс-конференции по итогам конкурса.

"Украина. Невероятная!!!" - ответил он на вопрос журналиста, представители какой страны им понравились больше всего.

Скрин: Давид Дамиано из Måneskin назвал украинцев лучшими на конкурсе

Отметим, что Украина по результатам зрительского голосования заняла второе место после итальянцев. Но в сумме с голосами жюри Go_A стали пятыми на международном конкурсе.

Тройка лидеров по результатам зрительского голосования выглядит так:

  • Måneskin (Италия) - 318 баллов
  • Go_A (Украина) - 267 баллов
  • Барбара Прави (Франция) - 251 балл

Украинцы показали невероятное самобытное шоу с песней на украинском языке, которая вызвала восторг у поклонников со всего мира.

Видео: Go_A в финале Евровидения

Напомним, что финал Евровидения состоялся 22 мая в Роттердаме. Первое место, как и прогнозировали букмекеры, заняла итальянская рок-группа Måneskin, исполнив хит Zitti e Buoni на родном языке.

Ранее мы писали также, что солист Måneskin оконфузился после победы на Евровидении. У парня треснули штаны в "интересном месте".

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