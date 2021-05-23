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Фронтмен Måneskin назвав пісню українців Go_A найкращою на Євробаченні

Автор: Світлана Мащенко

На прес-конференції після фіналу Євробачення в Роттердамі 22 травня фронтмен гурту Måneskin Давид Даміано назвав українську пісню Shum гурту Go_A найкращою на конкурсі цього року.

Про це 22-річний рокер висловився під час прес-конференції за підсумками конкурсу.

"Україна. Неймовірна!!!"- відповів він на запитання журналіста, представники якої країни їм сподобалися найбільше.

Скрін: Давид Даміано з Måneskin назвав українців найкращими на конкурсі

Зазначимо, що Україна за результатами глядацького голосування посіла друге місце після італійців. Але в сумі з голосами журі Go_A стали п'ятими на міжнародному конкурсі.

Трійка лідерів за результатами глядацького голосування виглядає так:

  • Måneskin ( Італія) - 318 балів
  • Go_A ( Україна) - 267 балів
  • Барбара Праві ( Франція) - 251 бал

Українці показали неймовірне самобутнє шоу з піснею українською мовою, яка викликала захват у шанувальників з усього світу.

Відео: Go_A у фіналі Євробачення

Нагадаємо, що фінал Євробачення відбувся 22 травня в Роттердамі. Перше місце, як і прогнозували букмекери, зайняла італійська рок-група Måneskin, виконавши хіт Zitti e Buoni рідною мовою.

Раніше ми писали також, що соліст Måneskin осоромився після перемоги на Євробаченні. У хлопця тріснули штани в "цікавому місці".

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