Фронтмен Måneskin назвав пісню українців Go_A найкращою на Євробаченні

"Україна. Неймовірна!!!"- відповів він на запитання журналіста, представники якої країни їм сподобалися найбільше.

Скрін: Давид Даміано з Måneskin назвав українців найкращими на конкурсі

Зазначимо, що Україна за результатами глядацького голосування посіла друге місце після італійців. Але в сумі з голосами журі Go_A стали п'ятими на міжнародному конкурсі.

Трійка лідерів за результатами глядацького голосування виглядає так:

Måneskin ( Італія) - 318 балів

Go_A ( Україна) - 267 балів

Барбара Праві ( Франція) - 251 бал

Українці показали неймовірне самобутнє шоу з піснею українською мовою, яка викликала захват у шанувальників з усього світу.

Відео: Go_A у фіналі Євробачення