Солист Måneskin оконфузился после победы на Евровидении: треснуло в "интересном месте"
Солист группы Måneskin Давид Дамиано так радовался победе на Евровидении 2021 в Роттердаме, что у него треснули кожаные штаны в месте ширинки. 22-летний парень даже сразу этого не заметил, и к его счастью, подкладка сценического наряда уцелела.
Видео появилось на официальной Instagram-странице международного песенного конкурса.
"Когда ты такой рок-н-рольный, твои штаны раскалываются", - подписано видео.
На то, что с нарядом Давида не все в порядке, обратила внимание его коллега по группе - гитаристка Виктория де Анжелис.
Видео: С Давидом Дамиано из Måneskin случился конфуз на Евровидении (instagram.com/eurovision)
"Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно", - сказал вокалист группы Måneskin , открывая бутылку игристого, чтобы отпраздновать победу на конкурсе.
Италия победила на Евровидении уже третий раз и впервые с 1990-го года.
Места в первой пятерке распределились так:
- Måneskin (Италия)
- Барбара Прави (Франция)
- Gjon's Tears (Швейцария)
- Daði og Gagnamagnið (Исландия)
- Go_A (Украина)
Måneskin победила с песней на итальянском языке Zitti e Buoni (в переводе - "Тихие и смирные"). Конкурсанты набрали 524 балла.
Что известно о Måneskin и Давиде Дамиано
Группа Måneskin существует с 2015 года. Ее основали Дамиано, Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Творчество коллектива объединяет музыку в стиле рок, рэп, регги, фанк и поп.
Фронтмен Måneskin 22-летний Давид Дамиано стал одним из самых ярких и харизматичных артистов на "Евровидении" в этом году.
Фото: Давид Дамиано, фронтмен Måneskin (instagram.com/ykaaar)
Напомним, что финал Евровидения 2021 состоялся в ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме. Победителем стал представитель Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A заняла 5 место.