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Солист Måneskin оконфузился после победы на Евровидении: треснуло в "интересном месте"

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Роттердам, Воскресенье 23 мая 2021 09:41
Солист Måneskin оконфузился после победы на Евровидении: треснуло в "интересном месте" Фото: группа Måneskin радуется победе на Евровидении 2021 (instagram.com/eurovision)
Автор: Светлана Мащенко

Солист группы Måneskin Давид Дамиано так радовался победе на Евровидении 2021 в Роттердаме, что у него треснули кожаные штаны в месте ширинки. 22-летний парень даже сразу этого не заметил, и к его счастью, подкладка сценического наряда уцелела.

Видео появилось на официальной Instagram-странице международного песенного конкурса.

"Когда ты такой рок-н-рольный, твои штаны раскалываются", - подписано видео.

На то, что с нарядом Давида не все в порядке, обратила внимание его коллега по группе - гитаристка Виктория де Анжелис.

Видео: С Давидом Дамиано из Måneskin случился конфуз на Евровидении (instagram.com/eurovision)

"Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно", - сказал вокалист группы Måneskin , открывая бутылку игристого, чтобы отпраздновать победу на конкурсе.

Италия победила на Евровидении уже третий раз и впервые с 1990-го года.

Места в первой пятерке распределились так:

  1. Måneskin (Италия)
  2. Барбара Прави (Франция)
  3. Gjon's Tears (Швейцария)
  4. Daði og Gagnamagnið (Исландия)
  5. Go_A (Украина)

Måneskin победила с песней на итальянском языке Zitti e Buoni (в переводе - "Тихие и смирные"). Конкурсанты набрали 524 балла.

Что известно о Måneskin и Давиде Дамиано

Группа Måneskin существует с 2015 года. Ее основали Дамиано, Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Творчество коллектива объединяет музыку в стиле рок, рэп, регги, фанк и поп.

Фронтмен Måneskin 22-летний Давид Дамиано стал одним из самых ярких и харизматичных артистов на "Евровидении" в этом году.

Солист Måneskin оконфузился после победы на Евровидении: треснуло в &quot;интересном месте&quot;

Фото: Давид Дамиано, фронтмен Måneskin (instagram.com/ykaaar)

Напомним, что финал Евровидения 2021 состоялся в ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме. Победителем стал представитель Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A заняла 5 место.

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