Волонтеры объявили срочный сбор на медицину для бойцов ВСУ: куда отправлять деньги

Волонтеры объявили срочный сбор на потребности ВСУ. Средства необходимы на самые важные предметы медикаментов и медицинского снаряжения.

Пост с реквизитами разместила на своей странице в Facebook Галина Случанова.

Как рассказала волонтер, помощь в приобретении медицины необходима для 135 батальона ТРО.

"Мы продолжаем сбор для 135 батальона ТРО. К сожалению, на данный момент у них есть уже раненые и погибший. Нам очень важно предоставить ребятам то, что спасает жизни. Пожалуйста, присоединяйтесь, каждые ваши 1-2-10 гривен - это шанс кому-то спасти жизнь под огнем врага", - написала Случанова.

Она предоставила список медицинского снаряжения, который необходим:

Узловые турникеты SAM Junctional Tourniquet - 10 штук

Кровоостанавливающие шприцы XStat - 2 штуки

Носилки - 10 штук.

Прибор для внутрикостного сосудистого доступа - 2 штуки

Иголки к нему - 2 упаковки.

Ларингальные маски I-GEL - 36 штук

Как отмечает волонтер, на необходимые предметы для защитников Украины необходимо собрать еще 293 000 гривен. Она разместила реквизиты счетов, на которые можно отправить свою помощь.

Моно гривна

4441114450571375

UA823220010000026205306752012

PayPal

sluchanova.cbma@gmail.com

Моно-банка - ссылка