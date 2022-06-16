На фронті критична ситуація: українців просять про термінову допомогу для наших захисників
Українські військові потребують термінової допомоги в лікуванні після ран на фронтах і забезпеченні потрібними медикаментами, а також нашим лікарям необхідне обладнання, щоб продовжувати рятувати життя бійців у найгарячіших точках.
Про це розповіла волонтер Наталія Юсупова в Facebook.
Вона зазначає, що прибув новий борт з важкопораненими, кількість яких велика.
"На фронті критична ситуація, тривають дуже запеклі бої... Лікарні та шпиталі забиті бійцями без рук та ніг, з пораненнями в голову та іншими страшними ранами. Потрібна допомога", - йдеться в публікації.
Для тяжкопоранених знову потрібно придбати апарати АЗФ, які встановлюють на роздроблені кістки і переломи. Потрібно таких 30 штук - це 60 тисяч гривень.
Також потрібні бинти Мартенса в кількості 200 штук.
"Там де ідуть бої немає світла, для медиків на фронт потрібні зарядні станції Ecoflow RIVER PRO і сонячні батареї для них, 2-60 тис. та дві батареї це майже 30 тис.", - пише волонтер.
Терміново потрібні квадрокоптери, які є "очима" наших бійців на фронті. А саме моделі Мавік комбо за ціною 100 тисяч гривень - Юсупова зазначила, що в понеділок дрони потрібно викупити, їх привезли всього кілька штук.
Фото: facebook.com/nataliiayusupova
"Кожного дня ми шукаємо, купуємо, відправляємо терміново потреби. За тиждень оплатила три ВАК апарати з розхідниками 2-140 тис. та один - 84 тис., вже все в лікарнях. Оплатила генератор 54 тис., комплект батарей 13 тис., паливо 21 та 5 тис., два тепловізори пошти 120 тис., ліки на три міста 69 тис., дрон Аутел 1800 євро. Всі звіти публікую кожного тижня. Всім дякуємо за кожну копійку", - пише волонтер.
Як допомогти
Також опубліковані реквізити для фінансової допомоги:
- PayPal pp@nataliiayusupova.name.
- 4149 4993 7434 4032 Приват, Юсупова Наталія
- 5358385320002464 Монобанк Юсупова
- 5375411504293973 Монобанк, Юсупова.
- 5168 7427 2451 8760 Приват, Юлдашева Віола
Фото: facebook.com/nataliiayusupova
Нагадаємо, раніше волонтер оголосила збір коштів на спеціальні апарати ВАК і витратні матеріали для них.
Додамо, перед цим ми писали про терміновий збір коштів на військову медицину, і публікували реквізити від волонтерів.