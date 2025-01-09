Фрикасе з куркою: рецепт ситної і вишуканої французької страви

Фрикасе - класична французька страва з курки, підрум'яненої та тушкованої у вершковій суміші. Попри витончену назву і неймовірний смак, готувати фрикасе надзвичайно просто.
Про те, як готувати фрикасе з курятиною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Allrecipes.
Для того, щоб приготувати цю французьку страву з тушкованим м'ясом, знадобляться ці продукти:
Промийте курячі стегенця та зріжте з них шкірку. Потім підсоліть м'ясо з обох боків. Розігрійте олію в пательні на середньому вогні та покладіть стегенця частиною, на якій була шкірка, донизу.
Смажте курятину для фрикасе, доки поверхня м'яса не підсмажиться і не витопиться жир, протягом приблизно 5 хвилин. Після цього ніжки слід перевернути і смажити з іншого боку, поки м'ясо не підрум'яниться, протягом приблизно 2 хвилин.
Промийте печериці і наріжте їх на скибки. Цибулини почистьте і наріжте, а часник почистьте і подрібніть. Дістаньте з пательні стегенця, залишивши 2 ст. л. витопленого жиру, та всипте нарізані гриби.
Смажте печериці протягом 5-8 хвилин, до підрум'янення. Тоді додайте цибулю, шалот і часник, і готуйте, періодично помішуючи, поки цибуля не стане м'якою і напівпрозорою, протягом приблизно 5 хвилин. Поперчіть, додайте каєнський перець і борошно - і, перемішуючи, готуйте суміш до загустіння.
Тоді влийте біле вино і готуйте соус, помішуючи, поки алкоголь не випарується. Збільште вогонь і варіть соус протягом 3-5 хвилин. Після цього влийте курячий бульйон, чебрець і лавровий лист і доведіть рідину до кипіння на сильному вогні.
Зменште вогонь до середнього і покладіть в пательню підсмажену курку з соком, що утворився. Накрийте посуд кришкою і тушкуйте стравою на слабкому вогні 45 хвилин, перевертаючи стегенця час від часу.
Після цього зніміть кришку і протушкуйте страву до розм'якшення курки і загустіння соусу. Проте, якщо рідина швидко випаровується, додайте ще трохи води або бульйону.
Наприкінці приготування фрикасе додайте вершки і тушкуйте страву, поки соус не досягне бажаної густоти. Тоді посипте курку чебрецем і подавайте до столу з гарніром, наприклад, пюре або запеченими овочами.
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